Агентство національної безпеки США (АНБ)

Коментар: Едвард Сноуден - забутий викривач-втікач

Едвард Сноуден сидить у Москві вже 5 років. Коли він розповів світу про те, як спецслужби США стежать за своїми друзями і ворогами, світ обурився. Але відтоді навряд чи щось змінилося, вважає Міодраг Шоріч.