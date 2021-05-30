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Агентство національної безпеки США (АНБ)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АНБ".

Агентство національної безпеки (АНБ) є найбільшою в США спецслужбою, яка відповідає за збір та аналіз іноземної розвідувальної інформації. Офіційна назва англійською - National Security Agency (NSA). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЗМІ: Данія допомагала АНБ шпигувати за німецькими політиками

ЗМІ: Данія допомагала АНБ шпигувати за німецькими політиками 30.05.2021

Данія допомагала американському Агентству нацбезпеки стежити за провідними німецькими політиками, повідомили данські та німецькі ЗМІ. За іронією долі данські урядовці також були об'єктами стеження.
Ексспівробітники служби нацбезпеки США закликали оголосити Байдена президентом

Ексспівробітники служби нацбезпеки США закликали оголосити Байдена президентом 12.11.2020

Вони вважають, що відкладення доступу команди Байдена до конфіденційної інформації загрожує національній безпеці США.
Сноуден має намір отримати російське громадянство

Сноуден має намір отримати російське громадянство 02.11.2020

Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден заявив, що має намір отримати російське громадянство.
Дональд Трамп розглядає можливість помилування Едварда Сноудена

Дональд Трамп розглядає можливість помилування Едварда Сноудена 16.08.2020

На думку президента США, багато людей вірять, що зі Сноуденом поводяться несправедливо, тож він розгляне можливість помилувати викривача, який переховується в РФ.

Чому Едвард Сноуден боїться виходити з дому в Москві

Чому Едвард Сноуден боїться виходити з дому в Москві 24.09.2019

У книжкових крамницях різних країн з'явилася книга Едварда Сноудена "Особова справа". Які нові таємниці розкриває в ній колишній американський агент, який отримав притулок в Росії?
Коментар: Едвард Сноуден - забутий викривач-втікач

Коментар: Едвард Сноуден - забутий викривач-втікач 02.08.2018

Едвард Сноуден сидить у Москві вже 5 років. Коли він розповів світу про те, як спецслужби США стежать за своїми друзями і ворогами, світ обурився. Але відтоді навряд чи щось змінилося, вважає Міодраг Шоріч.
Директор американської спецслужби АНБ збирається у відставку - ЗМІ

Директор американської спецслужби АНБ збирається у відставку - ЗМІ 06.01.2018

Майкл Роджерс збирається піти з посади директора Агентства національної безпеки, повідомляє Washington Post. Наступника можуть призначити вже цього місяця.
Пристрасті по Касперському - шпигун чи борець з хакерами?

Пристрасті по Касперському - шпигун чи борець з хакерами? 17.10.2017

"Лабораторію Касперського" давно підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ, однак очевидних доказів досі не наводили. На слід натрапили ізраїльські хакери.

Прокуратура ФРН закрила справу про стеження АНБ США за німцями

Прокуратура ФРН закрила справу про стеження АНБ США за німцями 05.10.2017

Прокуратура Німеччини не знайшла доказів того, що американська та британська спецслужби систематично стежили за німецькими громадянами, на що вказувала викривальна інформація, оприлюднена Едвардом Сноуденом 2013 року.

25-річну американку заарештували через звіт АНБ щодо російських хакерів

25-річну американку заарештували через звіт АНБ щодо російських хакерів 06.06.2017

Міністерство юстиції уряду Дональда Трампа вперше дало санкцію на арешт громадянки через розголошення секретних даних. Йдеться, імовірно, про звіт АНБ щодо втручання росіян у вибори в США.
США: російські хакери атакували Францію під час виборів

США: російські хакери атакували Францію під час виборів 09.05.2017

Голова Агентства національної безпеки США Майк Роджерс повідомив, що американські спецслужби допомогли французьким колегам зупинити атаку хакерської групи Fancy Bear.
Хакери опублікували дані про проникнення АНБ в систему SWIFT

Хакери опублікували дані про проникнення АНБ в систему SWIFT 15.04.2017

Хакери опублікували документи, згідно з якими американська спецслужба АНБ проникла в систему SWIFT. За рахунок цього АНБ імовірно стежило за рядом близькосхідних банків.

ФБР розслідує можливу змову команди Трампа з Москвою (21.03.2017) 21.03.2017

Спецслужби США підтвердили в Конгресі, що хакери не втручалися у процес підрахунку голосів на виборах американського президента. Однак триває розслідування щодо систематичних контактів команди Трампа з росіянами.

Як Трамп відводить підозри від російських хакерів

Як Трамп відводить підозри від російських хакерів 06.01.2017

Американські спецслужби в п'ятницю проведуть брифінг для новообраного президента щодо хакерських атак на Демократичну партію США. DW проаналізувала, як Трамп раніше реагував на заяви про це.
У США заарештували працівника АНБ за крадіжку таємної інформації

У США заарештували працівника АНБ за крадіжку таємної інформації 06.10.2016

Низка викрадених файлів може становити "винятково велику загрозу" для національної безпеки США.
ЗМІ: Yahoo сканувала листи користувачів на вимогу розвідки США

ЗМІ: Yahoo сканувала листи користувачів на вимогу розвідки США 05.10.2016

Yahoo створила окрему програму для виконання завдання спецслужб, повідомляє інформагенція Reuters.
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