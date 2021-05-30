Агентство національної безпеки США (АНБ)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АНБ".
Агентство національної безпеки (АНБ) є найбільшою в США спецслужбою, яка відповідає за збір та аналіз іноземної розвідувальної інформації. Офіційна назва англійською - National Security Agency (NSA). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.