 ЗМІ: Данія допомагала АНБ шпигувати за німецькими політиками | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2021

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ЗМІ: Данія допомагала АНБ шпигувати за німецькими політиками

Данія допомагала американському Агентству нацбезпеки стежити за провідними німецькими політиками, повідомили данські та німецькі ЗМІ. За іронією долі данські урядовці також були об'єктами стеження.

Агентство національної безпеки США стежило за німецькими політиками за допомогою Данії

Агентство національної безпеки США стежило за німецькими політиками за допомогою Данії

Американське Агентство національної безпеки (АНБ) роками стежило за ключовими німецькими політиками за підтримки Данії. Очевидно, АНБ мало прямий доступ до станції прослуховування поблизу Копенгагена. Про це з посиланням на джерела в данській розвідці в неділю, 30 травня, повідомила телерадіокомпанія Danish Broadcasting, що провела спільне розслідування з німецькими телеканалами NDR, WDR та газетою Süddeutscher Zeitung. Ймовірно, уряд Данії знав про це з 2015 року.

Про те, що АНБ стежило за німецькою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel), тодішнім міністром закордонних справ Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), тодішнім кандидатом у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини Пеером Штайнбрюком (Peer Steinbrück), а також провідними політиками зі Швеції, Норвегії, Нідерландів та Франції, було вже відомо. Однак лише зараз виявилося, що до цього причетна Данія. Німецький уряд заявив, що йому про це не було відомо.

АНБ, данська спецслужба та міністерство оборони Данії не відповіли на запити журналістів. Водночас міністерство оборони Данії заявило, що систематичне прослуховування близьких союзників є неприйнятним.

За данськими політиками також шпигували

Іронія полягає в тому, що, за даними документів, Данія не лише допомогала американській спецслужбі, але і сама стала ціллю для спостереження. Повідомляється, що стеження велося за багатьма посадовцями в міністерствах закордонних справ і фінансів Данії та в данський оборонній компанії.

Голова слідчої комісії Бундестагу з розслідування діяльності АНБ Патрік Зенсбурґ (Patrick Sensburg) зазначив, що не здивований цим викриттям, оскільки такі прослуховування є звичайною практикою. "Ви повинні розуміти систему спецслужб. Це не про дружбу. Це не про моральні чи етичні вимоги. Йдеться лише про відстоювання інтересів", - зазначив він.

Своєю чергою данський експерт з питань роботи спецслужб Томас Вегенер Фрііс наголосив на технічних перевагах Данії. "Через Данію проходить великий обсяг інтернет-трафіку. В районі Копенгагена є важливий інтернет-вузол для різних підводних кабелів. І це зробило країну просто неперевершеною для американських партнерів".

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