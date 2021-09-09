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Автосалонами можуть бути центри з продажу автомобілів, але також фахові автомобільні ярмарки. До найважливіших у світі автомобільних ярмарків належать автосалони у Франкфурті-на-Майні, Женеві, Парижі, Токіо та Детройті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.