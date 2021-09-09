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Автосалон

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автосалон".

Автосалонами можуть бути центри з продажу автомобілів, але також фахові автомобільні ярмарки. До найважливіших у світі автомобільних ярмарків належать автосалони у Франкфурті-на-Майні, Женеві, Парижі, Токіо та Детройті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

BMW зі сміття та інші топ-3 тренди автосалону ІАА (09.09.2021) 09.09.2021

Тепер Франкфуртський міжнародний автосалон переїхав до столиці Баварії - Мюнхена і зветься ІАА Mobility 2021. І ось які три тренди привернули на ньому нашу увагу. 👀

Автосалон IAA у Мюнхені: все, крім автомобілів (фоторепортаж) 08.09.2021

У баварському Мюнхені вперше відкрився автосалон IAA, хоча автоярмарком його можна назвати умовно - чимало з представлених новинок не є автомобілями. Чим дивували відвідувачів - у фотогалереї DW.
Автосалон IAA у Мюнхені: все, крім автомобілів

Автосалон IAA у Мюнхені: все, крім автомобілів 08.09.2021

У баварському Мюнхені вперше відкрився автосалон IAA, хоча автоярмарком його можна назвати умовно - чимало з представлених новинок не є автомобілями. Чим дивували відвідувачів - у фотогалереї DW.
У Мюнхені відкрився Міжнародний автосалон

У Мюнхені відкрився Міжнародний автосалон 07.09.2021

Цього року головною тематикою Міжнародного автосалону в Мюнхені стала електромобільність. Попри це відкриття заходу супроводжувалося протестами екоактивістів.
Автосалон IAA відтепер у Мюнхені: ставка на міську мобільність

Автосалон IAA відтепер у Мюнхені: ставка на "міську мобільність" 07.09.2021

Нова концепція, інша локація і багато відкритих питань: у Мюнхені замість Франкфурта-на-Майні відкрився міжнародний автосалон IAA. Репортаж DW з баварської столиці.

У Швейцарії через коронавірус скасували Женевський автосалон

У Швейцарії через коронавірус скасували Женевський автосалон 28.02.2020

Уряд Швейцарії оголосив про заборону проведення в країні масових заходів. Женевський автосалон також став жертвою коронавірусу.

Автосалон у Франкфурті: відвідувачів та учасників все менше

Автосалон у Франкфурті: відвідувачів та учасників все менше 22.09.2019

Кількість відвідувачів Міжнародного автосалону у Франкфурті різко скоротилась цього року. Виставка автомобілів стала однією з локацій для протестів екоактивістів.

Активісти заблокували головний вхід на Франкфуртський автосалон

Активісти заблокували головний вхід на Франкфуртський автосалон 15.09.2019

Біля головного входу на Міжнародний автосалон у Франкфурті-на-Майні розмістилися кількасот активістів, котрі виступають за перехід на екологічно чисті види транспорту та реалізацію політики захисту клімату.
У Франкфурті тисячі осіб протестували проти Міжнародного автосалону

У Франкфурті тисячі осіб протестували проти Міжнародного автосалону 14.09.2019

В день відкриття для відвідувачів Франкфуртського міжнародного автосалону десятки тисяч протестувальників вимагають переходу на екологічно чисті види транспорту.
Меркель виступає за швидку розбудову інфраструктури для електромобільності

Меркель виступає за швидку розбудову інфраструктури для електромобільності 12.09.2019

Канцлерка ФРН на відкритті Франкфуртського автосалону наголосила на необхідності створення надійної мережі зарядних станцій. Вона вказала також на відповідальність автовиробників у питаннях захисту клімату.

Дешево, екологічно, практично: які електрокари хочуть німці (24.09.2018) 24.09.2018

Футуристичний дизайн не такий вже й важливий, якщо замість дизеля - є розетка. Заради захисту довкілля і через можливу заборону дизелів німецькі підприємці переходять на електрокари - навіть на електрокари-вантажівки.

Без напівоголених моделей: новий "дрес-код" Женевського автосалону (09.03.2018) 09.03.2018

Жінок у відвертому вбранні вже майже не зустріти на стендах цьогорічного Женевського автосалону. Тепер новинки автопрому здебільшого презентують фахівці у нейтральному одязі. Боротьба з сексизмом чи моделі на тлі автівок вже просто немодно?

Літаючий автомобіль - вже в серійному виробництві (09.03.2018) 09.03.2018

Їхати на роботу чи, може, летіти? Ціна питання - від 300 тисяч євро. На автосалоні в Женеві нідерландці представили перший серійний автомобіль, що може літати, під назвою Liberty.

Автосалон у Детройті: з чим приїхали німецькі автовиробники (16.01.2018) 16.01.2018

Чим BMW, Volkswagen та інші німецькі автовиробники хочуть підкорювати авторинок США? Дивіться у відео про німецькі новинки на автосалоні у Детройті.
Volkswagen продав рекордну кількість автомобілів у 2017 році

Volkswagen продав рекордну кількість автомобілів у 2017 році 15.01.2018

Більше шести мільйонів автомобілів німецького автовиробника Volkswagen продали по всьому світі. Це кращий показник в історії бренду VW.
Нова кузовна мускулатура: відкрився автосалон Детройт-2018

"Нова кузовна мускулатура": відкрився автосалон Детройт-2018 14.01.2018

Серед найочікуваніших новинок автошоу - пікапи та кросовери. Німецька Mercedes-Benz вразила публіку "бурштиновою" інсталяцією.
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