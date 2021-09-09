Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автосалон".
Автосалонами можуть бути центри з продажу автомобілів, але також фахові автомобільні ярмарки. До найважливіших у світі автомобільних ярмарків належать автосалони у Франкфурті-на-Майні, Женеві, Парижі, Токіо та Детройті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Футуристичний дизайн не такий вже й важливий, якщо замість дизеля - є розетка. Заради захисту довкілля і через можливу заборону дизелів німецькі підприємці переходять на електрокари - навіть на електрокари-вантажівки.
Жінок у відвертому вбранні вже майже не зустріти на стендах цьогорічного Женевського автосалону. Тепер новинки автопрому здебільшого презентують фахівці у нейтральному одязі. Боротьба з сексизмом чи моделі на тлі автівок вже просто немодно?