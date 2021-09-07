У Мюнхені відкрився Міжнародний автосалон

У столиці Баварії Мюнхені відкрився цьогорічний Міжнародний автосалон (IAA). Серед учасників проведеної у вівторок, 7 вересня, церемонії відкриття заходу взяла участь і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). Головною темою цьогорічного Міжнародного автосалону стала електромобільність.

"Мене тішить, що тепер уже однозначно помітно, що тенденція явно йде в бік електромобільності", - сказала Меркель на церемонії відкриття, цитує інформагенція AFP.

Канцлерка також привітала однозначні зобов'язання з боку автомобільної промисловості щодо кліматичної нейтральності. "Транспортний сектор так само може і має робити істотний внесок у досягнення кліматичної нейтральності", - продовжила Меркель. Автомобільна промисловість не "сама по собі є частиною кліматичної проблеми", а "перш за все, центральною частиною рішення". Завдання держави - створити відповідні рамкові умови для цього, пояснила політикиня.

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Так само прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Marcus Söder) теж підкреслив роль автомобільної промисловості в боротьбі зі змінами клімату. Однак це можливо тільки завдяки технічному прогресу, оскільки автомобільна промисловість є "законодавцем мод" в цій галузі. "Автомобіль і в майбутньому буде абсолютно необхідний нашій країні", - запевнив Зедер.

Протести екоактивістів

Попри акцент на електромобільності та запевнення політиків у Мюнхені відбулися акції протесту екоактивістів. Заявлений організаторами заходу акцент на електромобільності екологічні активісти розкритикували. Через дії учасників акції поліції довелося перекрити окремі ділянки вулиць та доріг у найбільшому місті Баварії.

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Учасники акцій протесту вимагали натомість створення загальнонаціонального безплатного громадського транспорту. Також, на їхню думку, слід розширити інфраструктуру для безпечного руху велосипедистів і пішоходів.