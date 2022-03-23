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Автомобільна промисловість

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автопром".

Автомобільна промисловість є однією з індустріальних галузей. Автомобільна промисловість бере свій початок наприкінці 19-го століття, коли Карл Бенц винайшов автомобіль. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера

Пуск гігафабрики Tesla під Берліном: для автопрому ФРН розпочалася нова ера 23.03.2022

Своїми електромобілями Made in Germany Ілон Маск кидає виклик німецьким автобудівникам і наближає відмову Європи від двигунів внутрішнього згоряння.
Автовиробник Daimler змінив назву на Mercedes-Benz Group

Автовиробник Daimler змінив назву на Mercedes-Benz Group 01.02.2022

Згідно з заявою керівництва автомобілебудівної компанії, ребрендинг став частиною стратегії. У концерні таким чином хочуть удосконалити марку та підвищити її затребуваність на світовому ринку.
Особливості сучасного авторинку ФРН. Які авто купують німці

Особливості сучасного авторинку ФРН. Які авто купують німці 11.01.2022

Автопром Німеччини підбиває специфічні підсумки 2021 року: падіння продажів, зростання прибутку, бум уживаних авто, зміна лідера в преміум-сегменті, 43 відсотків авто з альтернативними двигунами.
Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (відео)

Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (відео) 14.12.2021

Любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!
Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (10.12.2021)

Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (10.12.2021) 10.12.2021

Німецькі автобани відомі на весь світ, адже на них немає обмеження швидкості. Ну а любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!

Як автомобіль навчають їздити без водія (28.09.2021) 28.09.2021

Поступово і без жодних ризиків для людей - штучний інтелект самокерованих автомобілів навчається реагувати на будь-яку ситуацію на дорозі, не проїхавши жодного кілометра. Ось як це працює!

Електромобіль "Made in Donbas": як студенти український автопром розвивають (02.06.2021) 02.06.2021

Науковці Східноукраїнського університету у Сєвєродонецьку сконструювали електромобіль. У виші планують знайти інвесторів та налагодити його серійне виробництво на Луганщині. Розробники впевнені: бюджетне авто матиме попит.
Коронавірусна криза: 2020 року українці купували менше нових автомобілів

Коронавірусна криза: 2020 року українці купували менше нових автомобілів 04.01.2021

Упродовж кризового 2020 року українці частіше відмовлялися від придбання нового авто. За рік в Україні було зареєстровано на три відстотки менше автомобілів, ніж у попередньому році.

Завод "Тесла" у Німеччині: які проблеми чекають на Ілона Маска (22.12.2020) 22.12.2020

Компанія Tesla хоче вже влітку 2021 року відкрити перший у Європі завод неподалік Берліна. На ньому вироблятимуть електрокари. Будівництво вже давно триває. Однак у Німеччині в Ілона Маска не все так просто. Дивіться чому.

Футуристичний "далекобійник" на водні від Daimler (18.09.2020) 18.09.2020

Німецький концерн Daimler створив суперекологічний тягач. Футуристичну вантажівку, яка використовує водень та електричну батарею, спробували зробити не менш потужною за дизельні аналоги. Її запас ходу - понад 1000 кілометрів.

По кому в Україні вдарить криза німецького автопрому (відео)

По кому в Україні вдарить криза німецького автопрому (відео) 25.06.2020

У Німеччині прогнозують річне скорочення виробництва автомобілів на понад 20 відсотків. Це загрожує тисячам робочих місць і в Україні на підприємствах, які співпрацюють з німецьким автопромом.

Як криза німецького автопрому впливає на український бізнес (24.06.2020) 24.06.2020

Через кризу, спричинену коронавірусом, у Німеччині різко скоротився попит на нові автомобілі. Це впливає не лише на німецький автопром, але й на українських виробників автокомпонентів. Підприємства скаржаться, що доведеться скорочувати тисячі працівників.

Як глава Tesla Ілон Маск вирішив струснути німецький автопром (15.11.2019) 15.11.2019

Засновник американської корпорації Tesla Ілон Маск оголосив, що перший в Європі завод з випуску електромобілів і батарей збудують у Німеччині, яка є одним з провідних автовиробників світу.
Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? Фактчек DW (відео)

Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? Фактчек DW (відео) 16.10.2019

Дизельні та бензинові машини дедалі більше пов'язують із забрудненням довкілля та шкодою для здоров'я. Альтернативою мають стати електрокари. Та чи справді вони безпечніші для довкілля?

Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? - Фактчек DW (16.10.2019) 16.10.2019

Дизельні та бензинові машини дедалі більше пов'язують із забрудненням довкілля та шкодою для здоров'я. Альтернативою мають стати електрокари. Та чи справді вони безпечніші для довкілля?

Тюнінг авто: що дозволено в Німеччині? (15.10.2019) 15.10.2019

Що можуть змінювати у своїх автівках німці, і чим їм загрожує незаконне переобладнання автівок - у матеріалі DW.
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