Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автопром".
Автомобільна промисловість є однією з індустріальних галузей. Автомобільна промисловість бере свій початок наприкінці 19-го століття, коли Карл Бенц винайшов автомобіль. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німецькі автобани відомі на весь світ, адже на них немає обмеження швидкості. Ну а любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!
Науковці Східноукраїнського університету у Сєвєродонецьку сконструювали електромобіль. У виші планують знайти інвесторів та налагодити його серійне виробництво на Луганщині. Розробники впевнені: бюджетне авто матиме попит.
Компанія Tesla хоче вже влітку 2021 року відкрити перший у Європі завод неподалік Берліна. На ньому вироблятимуть електрокари. Будівництво вже давно триває. Однак у Німеччині в Ілона Маска не все так просто. Дивіться чому.
Через кризу, спричинену коронавірусом, у Німеччині різко скоротився попит на нові автомобілі. Це впливає не лише на німецький автопром, але й на українських виробників автокомпонентів. Підприємства скаржаться, що доведеться скорочувати тисячі працівників.