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Автомайдан

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Автомайдан".

"Автомайдан" є українською громадською організацією. "Автомайдан" виник під час Євромайдану в листопаді 2013 року. Автомобілісти, які підтримували Євромайдан, патрулювали вулиці, блокували адміністративні будівлі, влаштовували протести на авто під будинками членів режиму Віктора Януковича. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Виправдувальний вирок щодо судді Майдану Оксани Царевич залишили в силі

Виправдувальний вирок щодо "судді Майдану" Оксани Царевич залишили в силі 18.05.2021

Апеляційний суд залишив без змін виправдувальний вирок судді Оксані Царевич. Раніше її обвинувачували в тому, що у січні 2014-го вона неправомірно позбавляла прав учасників "Автомайдану".

Активісти прийшли до будинку голови КСУ з шибеницею

Активісти прийшли до будинку голови КСУ з "шибеницею" 07.11.2020

Активісти на близько 40 автомобілях намагалися проїхати до будинку глави КСУ Тупицького. Утім, поліція машини не пропустила.

Профіль адвоката Романа Маселка у Facebook зник

Профіль адвоката Романа Маселка у Facebook зник 01.11.2020

Роман Маселко, який також є членом Громадської ради доброчесності, відомий тим, що намагався притягнути до відповідальності "суддів Майдану".
Екссуддю Оксану Царевич виправдали у справі автомайданівців

Екссуддю Оксану Царевич виправдали у справі "автомайданівців" 30.06.2020

Колишню суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич обвинувачували в тому, що вона у січні 2014 року неправомірно позбавила водійських прав учасників "Автомайдану" після акції під "Межигір'ям".
Відповідальність суддів за неправосудні рішення: тиск чи безкарність?

Відповідальність суддів за неправосудні рішення: тиск чи безкарність? 29.06.2020

Стаття Кримінального кодексу України про кримінальну відповідальність суддів за ухвалення неправосудних рішень визнана неконституційною, але продовжує діяти ще пів року. DW з'ясовувала, що насправді за цим стоїть.
Листи щастя далекобійникам: як перевірятимуть перевантажені фури (відео)

"Листи щастя "далекобійникам: як перевірятимуть перевантажені фури (відео) 10.10.2019

В Україні почали зважувати фури на дорогах. Розумну систему фіксації порушень розмістили під асфальтом на дорозі, а підвищені штрафи за новим законом водіям вантажівок надсилатимуть автоматично.

Автоматичне зважування: нові штрафи за перевантажені фури на українських дорогах (09.10.2019) 09.10.2019

В Україні почали зважувати фури в русі. Розумну систему фіксації порушень розмістили під асфальтом на дорозі, а підвищені штрафи за новим законом водіям вантажівок надсилатимуть автоматично. Поки новий спосіб боротьби з перевантаженими фурами лише тестують.

5 років після Майдану: хроніка народного повстання (фотогалерея)

5 років після Майдану: хроніка народного повстання (фотогалерея) 21.11.2018

П'ять років тому в Києві відбулися масові протести, які були викликані відмовою державного керівництва України підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Пропонуємо хроніку подій, які призвели до історичних змін у країні.

Поліція затримала двох підозрюваних у нічній стрілянині в Одесі

Поліція затримала двох підозрюваних у нічній стрілянині в Одесі 07.10.2018

Правоохоронці затримали підозрюваних у обстрілі автомобіля в Одесі. Лідер Автомайдану Олексій Гриценко заявив, що потерпілий не є членом цієї організації. Раніше у ЗМІ з'явилися повідомлення, що стріляли в "активіста".

Як дроном знімають маєтки суддів і прокурорів (фотогалерея)

Як дроном знімають маєтки суддів і прокурорів (фотогалерея) 21.12.2017

Світлини елітних будинків українських суддів і прокурорів, відзняті у рамках проекту PROSUD, стають підставою для розслідувань правоохоронців.
Дроном по корупції (фотогалерея)

Дроном по корупції (фотогалерея) 21.12.2017

Як кілька активістів української громадської ініціативи "Автомайдан" у рамках проекту PROSUD борються з корупцією в судовій системі за допомогою дронів - у фотодобірці DW.
Як Автомайдан бореться з корупцією з повітря

Як "Автомайдан" бореться з корупцією з повітря 21.12.2017

Кілька активістів української громадської ініціативи "Автомайдан" у рамках проекту PROSUD за півтора року зробили для боротьби з корупцією те, що не змогли державні антикорупційні органи.
Луценко обурився пікетом під своєю оселею та порівнянням з Пшонкою

Луценко обурився пікетом під своєю оселею та порівнянням з Пшонкою 09.12.2017

Під оселею Юрія Луценка демонстранти на близько 200 автомобілях провели акцію протесту. Генпрокурор з ними не зустрівся, проте відповів у Facebook.
#LocalHeroes: київська активістка люструє суддів-хабарників (відео)

#LocalHeroes: київська активістка люструє суддів-хабарників (відео) 19.10.2017

Катерина Бутко з проекту PROSUD демонструє незаконне майно недоброчесних суддів та таким чином викриває їх. Як їй це вдається - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

#LocalHeroes: як київська активістка суддів-хабарників люструє (19.10.2017) 19.10.2017

Катерина Бутко з проекту PROSUD викриває недоброчесних суддів, демонструючи їхнє незаконне майно. Яким чином - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Одещина: реформи Саакашвілі пішли разом з ним? (відео)

Одещина: реформи Саакашвілі пішли разом з ним? (відео) 16.08.2017

Що вдалося зробити, і які ініціативи залишились невтіленими за губернаторства на Одещині Міхеіла Саакашвілі? Та чи є чим похвалитися його наступнику? Репортаж DW з Одеси.
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