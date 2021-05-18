Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Автомайдан".
"Автомайдан" є українською громадською організацією. "Автомайдан" виник під час Євромайдану в листопаді 2013 року. Автомобілісти, які підтримували Євромайдан, патрулювали вулиці, блокували адміністративні будівлі, влаштовували протести на авто під будинками членів режиму Віктора Януковича. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В Україні почали зважувати фури в русі. Розумну систему фіксації порушень розмістили під асфальтом на дорозі, а підвищені штрафи за новим законом водіям вантажівок надсилатимуть автоматично. Поки новий спосіб боротьби з перевантаженими фурами лише тестують.