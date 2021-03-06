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Автобусні перевезення

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автобусні перевезення".

Автобусні перевезення - перевезення пасажирів за допомогою автобусів. Автобус – транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше дев'яти з місцем водія включно. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Аварія автобуса в Польщі: кілька травмованих - у важкому стані

Аварія автобуса в Польщі: кілька травмованих - у важкому стані 06.03.2021

За даними польських ЗМІ, восьмеро потерпілих перебувають у важкому стані. Тим часом місцева влада каже про п'ятьох загиблих, а не шістьох, як повідомлялося раніше.
У Польщі перекинувся автобус з українцями: шестеро загиблих

У Польщі перекинувся автобус з українцями: шестеро загиблих 06.03.2021

Шестеро українців загинули в аварії рейсового автобуса в Польщі, ще декілька десятків госпіталізовані. Обставини трагедії з'ясовують.
У Німеччині посилили обмеження на в'їзд через мутації коронавірусу

У Німеччині посилили обмеження на в'їзд через мутації коронавірусу 29.01.2021

Від 30 січня діятимуть жорсткі обмеження на в'їзд до Німеччини з країн з високою поширеністю мутованих варіантів коронавірусу. Суворі норми будуть чинними до 17 лютого.
Автобусні перевезення в Україні: з нелегалами, чорним кешем та жагою змін

Автобусні перевезення в Україні: з нелегалами, "чорним кешем" та жагою змін 04.06.2020

Стрілянина в Броварах, в якій були задіяні перевізники на автобусних маршрутах, оголила низку гострих проблем, які мають місце в галузі.

Про транспорт після карантину, ціни на квитки й заборону маршруток - міністр інфраструктури в інтерв’ю DW (22.05.20 22.05.2020

На яких умовах після карантину працюватиме пасажирський транспорт в Україні? Чи очікувати подорожчання квитків? Що буде з "Укрзалізницею" і морськими портами? І чи зникнуть маршрутки на українських вулицях? Міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю DW.
Автобуси виходять на маршрути: за яких правил та чи надовго? (відео)

Автобуси виходять на маршрути: за яких правил та чи надовго? (відео) 15.05.2020

Автобусні перевізники місяць вимагали від влади дозволити пасажирські перевезення. Уряд пообіцяв відкрити міжміські сполучення з 22 травня. За яких правил в умовах карантинних обмежень запрацює транспорт та чи надовго?

Автобуси виходять на маршрути: за яких правил та чи надовго? (15.05.2020) 15.05.2020

"Боїмося не карантину, а здохнути від голоду". Автобусні перевізники місяць вимагали від влади дозволити пасажирські перевезення. Уряд пообіцяв відкрити міжміські сполучення з 22 травня. За яких правил в умовах карантинних обмежень запрацює транспорт та чи надовго?
Коронавірус: в Україні вимагають поновити роботу метро й автобусних перевізників

Коронавірус: в Україні вимагають поновити роботу метро й автобусних перевізників 13.05.2020

У меріях Києва, Дніпра й Харкова закликали уряд України дозволити роботу громадського транспорту. Автобусні перевізники протестували в Києві й вимагали дозволити внутрішні та міжнародні перевезення.

Вадим Пристайко про заробітчан, міжнародні рейси і план "Б" щодо Донбасу (11.05.2020) 11.05.2020

Коли і за яких умов українські заробітчани зможуть виїхати на роботу за кордон? Коли Україна відновить авіа-, автобусні та залізничні рейси в Європу? Як втілюватимуть план "Б" щодо Донбасу? В інтерв'ю DW пояснює віцепрем'єр з євроінтеграції України Вадим Пристайко.
Заборона фільмів і музики в громадському транспорті. Чи є щось подібне в Німеччині?

Заборона фільмів і музики в громадському транспорті. Чи є щось подібне в Німеччині? 19.02.2020

Українська практика "примусової" демонстрації кінофільму на весь автобус призводить до конфліктів між пасажирами та водіями. В Німеччині до власного простору пасажира інше ставлення.

Автобусний перевізник Flixbus хоче розширити присутність в Україні

Автобусний перевізник Flixbus хоче розширити присутність в Україні 11.06.2019

Німецька автобусна компанія розраховує на зростання пасажиропотоку з України до Європи та планує внутрішньоукраїнські маршрути.
У представництві Порошенка в Криму хочуть закрити автобусне сполучення з РФ

У представництві Порошенка в Криму хочуть закрити автобусне сполучення з РФ 07.08.2018

Разом із припиненням залізничного сполучення із Росією Україні варто заборонити й автобусні перевезення, заявив перший заступник представника президента України в Криму Ізет Гданов.
Естонія зробила безплатними міжміські автобуси у більшості регіонів

Естонія зробила безплатними міжміські автобуси у більшості регіонів 27.07.2018

У Естонії з цього місяця запровадили безплатний проїзд у міжміських автобусах у 11 з 15 регіонів країни. Так влада намагається запобігти переїзду людей з сіл у міста.
Автобусні перевезення в Україні: коли і чи зникнуть маршрутки?

Автобусні перевезення в Україні: коли і чи зникнуть маршрутки? 26.02.2018

В Україні стартувала реформа автобусних перевезень. Що саме зміниться для пасажирів і перевізників, а також чи зникнуть у найближчому майбутньому з українських доріг маршрутки - з’ясовувала DW.

Чого чекати від виходу німецького автобусного гіганта Flixbus на український ринок? (02.08.2017) 02.08.2017

Прихід німецького Flixbus в Україну породив сподівання, що ціни на автобусні перевезення впадуть. Як вплине збільшення конкуренції на насичений ринок?

Німецький автобусний гігант Flixbus виходить на ринок українських перевезень

Німецький автобусний гігант Flixbus виходить на ринок українських перевезень 25.07.2017

Безвізовий режим з ЄС підвищує інтерес міжнародних перевізників до України. Прискорити вихід на український ринок вирішила, зокрема, німецька компанія Flixbus.
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