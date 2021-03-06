Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "автобусні перевезення".
Автобусні перевезення - перевезення пасажирів за допомогою автобусів. Автобус – транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше дев'яти з місцем водія включно. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На яких умовах після карантину працюватиме пасажирський транспорт в Україні? Чи очікувати подорожчання квитків? Що буде з "Укрзалізницею" і морськими портами? І чи зникнуть маршрутки на українських вулицях? Міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю DW.
"Боїмося не карантину, а здохнути від голоду". Автобусні перевізники місяць вимагали від влади дозволити пасажирські перевезення. Уряд пообіцяв відкрити міжміські сполучення з 22 травня. За яких правил в умовах карантинних обмежень запрацює транспорт та чи надовго?
Коли і за яких умов українські заробітчани зможуть виїхати на роботу за кордон? Коли Україна відновить авіа-, автобусні та залізничні рейси в Європу? Як втілюватимуть план "Б" щодо Донбасу? В інтерв'ю DW пояснює віцепрем'єр з євроінтеграції України Вадим Пристайко.