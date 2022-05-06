Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Австрія - держава в Центральній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Австрія".
Австрія є федеральною парламентською республікою й складається з 9 федеральних земель. Повна назва - Республіка Австрія. Столиця - Відень. Її площа сягає майже 84 тисяч квадратних кілометрів. Кількість населення перевищує вісім мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.