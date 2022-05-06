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Австрія

Австрія - держава в Центральній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Австрія".

Австрія є федеральною парламентською республікою й складається з 9 федеральних земель. Повна назва - Республіка Австрія. Столиця - Відень. Її площа сягає майже 84 тисяч квадратних кілометрів. Кількість населення перевищує вісім мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Австрія наполягає на відмові від газового ембарго проти Росії

Австрія наполягає на відмові від газового ембарго проти Росії 06.05.2022

Австрійська міністерка економіки впевнена, що ні Австрія, ні Німеччина не зможуть впоратися з ембарго на імпорт газу з Росії. Водночас Відень не має наміру оплачувати постачання газу у рублях, як вимагає Москва.
В Австрії назвали фейком інформацію про розрахунок за газ рублями

В Австрії назвали фейком інформацію про розрахунок за газ рублями 27.04.2022

Канцлер Австрії Карл Негаммер назвав фейком повідомлення російських ЗМІ щодо згоди Відня платити за постачання російського газу рублями.
Австрія вважає відмову від російського газу до 2027 року амбітною метою

Австрія вважає відмову від російського газу до 2027 року "амбітною метою" 24.04.2022

За словами міністерки Австрії з питань захисту клімату, план відмови від російських енергоносіїв передбачає скорочення споживання газу, зростання виробництва енергії у країні та диверсифікацію поставок.

Канцлер Австрії про переговори з Путіним: Нічого позитивного

Канцлер Австрії про переговори з Путіним: Нічого позитивного 11.04.2022

Як зазначив Карл Негаммер після переговорів з президентом РФ, розмова з Путіним була "прямою, відкритою і жорсткою". У Кремлі відмовилися від коментування результатів зустрічі.

Канцлер Австрії у Києві заявив про підтримку України (09.04.2022) 09.04.2022

Канцлер Австрії Карл Негаммер відвідав Київ і пообіцяв, що його країна буде розширювати підтримку України. З Володимиром Зеленським вони обговорили посилення санкційного тиску на Росію.
ФРН і Австрія хочуть прискореного вступу балканських країн до ЄС

ФРН і Австрія хочуть прискореного вступу балканських країн до ЄС 01.04.2022

Через війну Росії проти України Берлін і Відень підтримали якнайшвидший вступ країн Західних Балкан до Євросоюзу.
Німеччина та Австрія запровадили режим на випадок припинення постачання газу з Росії

Німеччина та Австрія запровадили режим на випадок припинення постачання газу з Росії 30.03.2022

Через газовий конфлікт Європи з Росією, Німеччина та Австрія посилюють заходи безпеки у енергетиці.
Нейтралітет для України на переговорах про мир. Чи це можливо?

Нейтралітет для України на переговорах про мир. Чи це можливо? 29.03.2022

Росія вимагає, щоб Україна відмовилася від членства у НАТО. Однак загроза з боку РФ змушує навіть традиційно нейтральні країни в Європі замислитись про вступ до Альянсу.
Дмитро Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США

Дмитро Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США 26.03.2022

Український мільярдер Дмитро Фірташ зазнав чергової поразки в австрійських судах і перебуває за крок до екстрадиції до Сполучених Штатів, де на нього очікує кримінальне провадження за підозрою у корупції.
Ексканцлер Австрії йде з правління Лукойл

Ексканцлер Австрії йде з правління "Лукойл" 04.03.2022

Колишній канцлер Австрії Вольфґанґ Шюссель залишає посаду в правлінні російського енергетичного гіганта "Лукойл". Він став одним з останніх західних експолітиків, який дистанціювався після вторгнення в Україну.
Lufthansa та Austrian Airlines призупиняють рейси до Києва з 21 лютого

Lufthansa та Austrian Airlines призупиняють рейси до Києва з 21 лютого 19.02.2022

Німеччина, Австрія та Франція закликали своїх громадян негайно залишити Україну через те, що конфронтація можлива будь-якої миті.
Глава МЗС Австрії розкритикував вивід співробітників посольств із України

Глава МЗС Австрії розкритикував вивід співробітників посольств із України 15.02.2022

За словами Александера Шалленберґа, співробітники посольства Австрії у Києві залишатимуться на своїх позиціях "доти, доки це видається виправданим".
Австрійський історик про те, чи пасує Україні нейтральний статус

Австрійський історик про те, чи пасує Україні нейтральний статус 10.02.2022

Про можливі компромісні моделі інших країн, якими б могла скористатись Україна, уже кілька днів ведуться палкі дискусії у західних дипломатичних колах та ЗМІ. Що пропонує досвід Австрії? Інтерв'ю DW.
Як лікарям погрожують смертю за щеплення - Європа у фокусі (відео)

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ.

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (07.02.2022) 07.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.

В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію від COVID-19

В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 05.02.2022

15 лютого усі нещеплені жителі Австрії отримають листи із закликом вакцинуватися від COVID-19. Тим, хто не зробить щеплення протягом місяця після цього, загрожують високі штрафи.
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