Австрія - держава в Центральній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Австрія".

Австрія є федеральною парламентською республікою й складається з 9 федеральних земель. Повна назва - Республіка Австрія. Столиця - Відень. Її площа сягає майже 84 тисяч квадратних кілометрів. Кількість населення перевищує вісім мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.