 Австрія 15 червня відкриє кордон з Німеччиною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Австрія 15 червня відкриє кордон з Німеччиною

Австрія домовилася з ФРН про відкриття кордону з 15 червня, заявила австрійська міністерка туризму. А вже з 15 травня умови перетину австрійсько-німецького кордону будуть дещо полегшені.

На кордоні між Австрією та Німеччиною, фото 16 квітня 2020 року

На кордоні між Австрією та Німеччиною

Австрія оголосила, що 15 червня відкриє кордон з Німеччиною. Про це в середу, 13 травня, заявила міністерка туризму країни Елізабет Кестінґер (Elisabeth Köstinger). За її словами, ухваленню рішення передували успішні переговори з Німеччиною. Міністерка також анонсувала певне полегшення умов перетину австрійсько-німецького кордону вже з 15 травня.

Уряд Австрії також очікує найближчим часом прориву в перемовинах щодо відкриття кордону зі Швейцарією. "Ми перебуваємо в дуже тісному контакті зі швейцарським урядом. Наша мета в тому, щоб уже в наступні кілька днів домовитися про значне послаблення (умов перетину кордону. - Ред.), а з червня прикордонний контроль може бути повністю припинений", - заявив у інтерв'ю швейцарський телекомпанії SRF австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz).

Читайте також: Віденський аеропорт пропонує пасажирам тестування на коронавірус

Нагадаємо, що 13 травня Єврокомісія планує презентувати план поступового відкриття внутрішніх кордонів у ЄС, які були закриті через пандемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Агентство dpa, в розпорядженні якого є чернетка плану, повідомляє, що той передбачає поступове відкриття кордонів, яке може розтягнутися на кілька місяців.

Дивитись відео 04:43

Послаблення карантину в Європі: де і як відмовляються від обмежень через коронавірус

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


DW.COM

Глава МЗС ФРН: Кордони в Європі не будуть закриті жодного зайвого дня

У Німеччині застерігають від поспішного відкриття кордонів для подорожей. За кордон можна буде їхати, коли туристи безпечно зможуть повернутись, заявив Гайко Маас. (03.05.2020)  

Також за темою

Geschlossene polnisch-deutsche Grenze in Görlitz / Zgorzelec

Консерватори в Європарламенті вимагають відкрити внутрішні кордони ЄС 13.05.2020

Закриття кордонів, вважають європейські консерватори, допомогло на початковій стадії боротьби з коронавірусом, але зараз втратило сенс. Єврокомісія має в середу представити план щодо їх відкриття.

EU Migranten Symbolbild

У Німеччині значно скоротилася кількість прохань про притулок 10.05.2020

У квітні в Німеччині попросили притулку близько 4100 людей. Це удвічі менше, ніж у квітні 2019 року. Причини - пандемія COVID-19 і закриття кордонів.

Europatag

70-ту річницю свого заснування ЄС відзначає онлайн через коронавірус 09.05.2020

Урочистості з нагоди Дня Європи проведуть в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу. 70 років тому глава МЗС Франції Робер Шуман запропонував об'єднати металургійну та вуглевидобувну галузі низки країн.

Реклама

Докладно

Фрагмент проєкту Меморіального центру Голокосту Бабин Яр

Що не так з меморіалом "Бабин Яр" і фільмом "Дау"

Критики вимагають звільнити артдиректора центру "Бабин Яр" Хржановського. Чому навколо проєкту не вщухають скандали?  

Головний офіс Twitter у Сан-Франциско

Twitter дозволив співробітникам і далі працювати дистанційно

Американська компанія Twitter дозволила своїм співробітникам і після завершення карантину працювати дистанційно.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  