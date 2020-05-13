Австрія 15 червня відкриє кордон з Німеччиною

Австрія оголосила, що 15 червня відкриє кордон з Німеччиною. Про це в середу, 13 травня, заявила міністерка туризму країни Елізабет Кестінґер (Elisabeth Köstinger). За її словами, ухваленню рішення передували успішні переговори з Німеччиною. Міністерка також анонсувала певне полегшення умов перетину австрійсько-німецького кордону вже з 15 травня.

Уряд Австрії також очікує найближчим часом прориву в перемовинах щодо відкриття кордону зі Швейцарією. "Ми перебуваємо в дуже тісному контакті зі швейцарським урядом. Наша мета в тому, щоб уже в наступні кілька днів домовитися про значне послаблення (умов перетину кордону. - Ред.), а з червня прикордонний контроль може бути повністю припинений", - заявив у інтерв'ю швейцарський телекомпанії SRF австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz).

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Нагадаємо, що 13 травня Єврокомісія планує презентувати план поступового відкриття внутрішніх кордонів у ЄС, які були закриті через пандемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Агентство dpa, в розпорядженні якого є чернетка плану, повідомляє, що той передбачає поступове відкриття кордонів, яке може розтягнутися на кілька місяців.

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