 Австрійська міністерка не вважає помилкою танець із Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2018

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Новини

Австрійська міністерка не вважає помилкою танець із Путіним

Міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль розповіла про спонтанне рішення запросити Володимира Путіна на своє весілля.

Карін Кнайссль

Карін Кнайссль

Міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl) завляє, що "спонтанно" запросила на своє весілля президента Росії Володимира Путіна. "Це вийшло спонтанно. До цього я зустрічалася з ним. І ми довго обговорювали наші позиції з якихось питань, в тому числі і ситуацію на Близькому Сході. І його зацікавив мій аналіз", - розповіла Кнайссль у програмі DW Conflict Zone з Мішелем Фрідманом.

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Вона додала, що її зустріч з Путіним була "дуже нетривалою", проте під час розмови вони встигли обговорити ситуацію в Сирії. При цьому Кнайссль зауважила, що не погоджується зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним, який назвав серйозною помилкою запрошення Путіна на весілля. За її словами, глава українського МЗС висловив своє невдоволення на "приватній зустрічі", і окрім нього жоден з представників зовнішньополітичних відомств інших країн не коментував епізод із участю Путіна у її весіллі.

На зауваження ведучого, що Путін є партнером сирійського диктатора Башара Асада, і що у них обох "руки в крові", і на запитання, чи не мучили її докори сумління після танців з людиною, яка "утискує власне населення", Кнайссль відповіла: "Ви мене вибачте, але в такому випадку, чи повинні ми тиснути руки уряду Китаю? Чи повинні ми тиснути руки цілій низці урядів, як ви вважаєте?". Вона наголосила, що розгладає Росію "як партнера в Сирії". "І це не тільки моя позиція, ми обговорювали її в різних інстанціях, в тому числі і всередині Євросоюзу, що ми повинні працювати з Росією в Сирії", - наголосила австрійська міністерка.

Танок Кнайссль з Путіним під час її весілля

Танок Кнайссль з Путіним під час її весілля

Нагадаємо, 18 серпня Володимир Путін завітав на весілля Карін Кнайссль, де вручив нареченій букет квітів і станцював із нею на терасі ресторану. 4 вересня Павло Клімкін під час візиту до України канцлера Австрії Себастіана Курца (Sebastian Kurz) у розмові з австрійськими журналістами зауважив, що в Україні був сприйнятий "справді катастрофічно" той факт, що Путін відвідав весілля Кнайссль. "Це питання довіри", - дорікнув Клімкін австрійській колезі та назвав її поведінку "дуже великою помилкою".

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