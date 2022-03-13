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Авдіївка - українське місто обласного значення в Донецькій області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Авдіївка".
Місто Авдіївка розташоване в 13 кілометрах на північ від Донецька. В Авдіївці розташовано найбільший у Європі завод з виробництва коксу - Авдіївський коксохімічний завод. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Кількість випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі суттєво зросла, збільшилась кількість жертв серед мирного населення. Таким став висновок СММ ОБСЄ і європейських учасників міжнародної моніторингової місії.
Розташована на території, підконтрольній "ДНР", Донецька фільтрувальна станція призупинила роботу на п'ять днів через обстріли. Постачання питної води припинено до низки міст та селищ по обидва боку лінії розмежування.