Авдіївка - українське місто обласного значення в Донецькій області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Авдіївка".

Місто Авдіївка розташоване в 13 кілометрах на північ від Донецька. В Авдіївці розташовано найбільший у Європі завод з виробництва коксу - Авдіївський коксохімічний завод. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.