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Авдіївка

Авдіївка - українське місто обласного значення в Донецькій області. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Авдіївка".

Місто Авдіївка розташоване в 13 кілометрах на північ від Донецька. В Авдіївці розташовано найбільший у Європі завод з виробництва коксу - Авдіївський коксохімічний завод. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Донбас: Київ показує сліди обстрілів, сепаратисти кажуть про звільнені села

Донбас: Київ показує сліди обстрілів, сепаратисти кажуть про "звільнені" села 13.03.2022

В ОПУ заявляють, що на Донбасі українські війська стримують російські. Влада області продовжує евакуацію після нічних обстрілів. Сепаратисти заявляють про "звільнені" за допомогою Росії населені пункти.
Німецький фотограф про війну на Донбасі: Не можна залишати Україну наодинці

Німецький фотограф про війну на Донбасі: Не можна залишати Україну наодинці 17.01.2022

У Німеччині невдовзі відкриється виставка світлин фотографа та журналіста Тілля Маєра "Донбас: війна у Європі". Автор розповів DW про свою роботу в Україні та поділився роздумами про цей конфлікт.
Міжнародні спостерігачі підтверджують загострення ситуації на Донбасі

Міжнародні спостерігачі підтверджують загострення ситуації на Донбасі 17.09.2021

Кількість випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі суттєво зросла, збільшилась кількість жертв серед мирного населення. Таким став висновок СММ ОБСЄ і європейських учасників міжнародної моніторингової місії.
Обстріл Авдіївки: поранення і бойові травми отримали 8 українських бійців

Обстріл Авдіївки: поранення і бойові травми отримали 8 українських бійців 28.08.2021

Внаслідок обстрілу Авдіївки четверо солдатів отримали осколкові поранення, ще четверо - бойові травмування. Українська делегація в ТКГ каже про активізацію бойовиків на тлі зустрічі Зеленського і Байдена.
Обстріл Авдіївки: призупинено залізничне сполучення

Обстріл Авдіївки: призупинено залізничне сполучення 28.08.2021

Через артобстріл з непідконтрольної Києву території було евакуйовано працівників станції Авдіївка й пасажирів. Постраждалих немає, але рух потягів обмежено. Відкрито кримінальне провадження.
Порошенко хоче, щоб країни ЄС взяли шефство над містами Донбасу

Порошенко хоче, щоб країни ЄС взяли шефство над містами Донбасу 26.08.2018

За словами Петра Порошенка, він вже обговорював ідею шефства окремих держав над відбудовою конкретних міст Донбасу з керівниками низки країн ЄС.

У частині Донбасу припинили водопостачання через зупинку фільтрувальної станції

У частині Донбасу припинили водопостачання через зупинку фільтрувальної станції 18.04.2018

Розташована на території, підконтрольній "ДНР", Донецька фільтрувальна станція призупинила роботу на п'ять днів через обстріли. Постачання питної води припинено до низки міст та селищ по обидва боку лінії розмежування.
Голосніше за війну: фестиваль мистецтв у прифронтовій Авдіївці

Голосніше за війну: фестиваль мистецтв у прифронтовій Авдіївці 10.04.2018

У прифронтовій Авдіївці на Донбасі відбувся великий фестиваль мистецтв за участі митців з Німеччини. Захід організувала ініціативна молодь Авдіївки за допомогою гранту зі США.
Мюнхен-2018: соло Порошенка, тінь Путіна та бенефіс Байдена

Мюнхен-2018: соло Порошенка, тінь Путіна та бенефіс Байдена 17.02.2018

Що робити, коли світовий порядок тріщить і зростає небезпека зіткнення великих держав? Учасники Мюнхенській конференції з безпеки шукають відповіді. Репортаж DW з першого дня форуму.
Штаб АТО: за добу на Донбасі загинув український військовослужбовець

Штаб АТО: за добу на Донбасі загинув український військовослужбовець 01.02.2018

За даними штабу АТО, обстріли велися під Луганськом, Донецьком та у Приазов'ї. Один боєць українських сил загинув.
Новорічне перемир'я: у штабі АТО нарахували шість порушень за добу

"Новорічне перемир'я": у штабі АТО нарахували шість порушень за добу 25.12.2017

Українські сили повідомили про поранення одного солдата. Загалом проросійські сепаратисти за добу шість разів відкривали вогонь в різних точках Донбасу.
Донецька фільтрувальна станція - на зміну під обстрілом

Донецька фільтрувальна станція - на зміну під обстрілом 21.12.2017

Донецька фільтрувальна станція - один з об'єктів цивільної інфраструктури, що найбільше потерпає від перехресного вогню на Донбасі. При цьому від неї залежить водопостачання для понад півмільйона людей.
Реставрація системи водопостачання на Донбасі: що планують німецькі фахівці?

Реставрація системи водопостачання на Донбасі: що планують німецькі фахівці? 14.12.2017

Уряд ФРН та ЮНІСЕФ допоможуть Україні поліпшити доступ до води мешканцям Донбасу, що живуть на лінії зіткнення. DW з’ясовувала, що саме пропонують фахівці і чи можуть обстріли завадити цим планам?
Шкільне перемир'я: Київ заявив про скорочення обстрілів з боку бойовиків

"Шкільне перемир'я": Київ заявив про скорочення обстрілів з боку бойовиків 25.08.2017

У Києві у цілому позитивно оцінили перший день перемир'я, присвяченого початку навчального року. Утім, як Україна, так і сепаратисти заявляють про порушення режиму припинення вогню іншою стороною.
Спецпредставник США Курт Волкер про Донбас: Це не конфлікт, це війна

Спецпредставник США Курт Волкер про Донбас: "Це не конфлікт, це війна" 23.07.2017

Делегація Держдепу США на чолі з Куртом Волкером побувала в Авдіївці. На Сході України триває не заморожений конфлікт, а гаряча війна, констатував спецпредставник Сполучених Штатів.
Київ заявив про двох загиблих солдатів на Донбасі 18 липня

Київ заявив про двох загиблих солдатів на Донбасі 18 липня 19.07.2017

Попри оголошене перемир'я на Донбасі тривають сутички. За повідомленням Києва, за добу Збройні сили України втратили двох солдатів.
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