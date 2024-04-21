РФ повторює у Часовому Ярі тактику Авдіївки - Лондон

Британські розвідники звернули увагу на велику кількість авіабомб, які росіяни застосовують під час наступу на місто. Втім, армія РФ добилася незначного прогресу в цьому районі, стверджують британці.

Російська армія під час наступу на Часів Яр на Донеччині застосовує ту ж саму тактику, що і під час захоплення Авдіївки. Про це повідомляється у звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому в неділю, 21 квітня, міністерством оборони країни в соціальній мережі Х.

Британські розвідники посилаються на повідомлення Оперативного стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" про те, що противник в районі Часового Яру скидає по 20-30 авіабомб на день. Ймовірно, йдеться у звіті британців, їх скидають літаки Су-25, що діють поблизу лінії зіткнення, а також літаки Су-34, що діють на відстані від фронту, для чого використовують крилаті авіабомби.

"Це узгоджене повітряне бомбардування, яке повторює тактику Авдіївської кампанії. Місто Часів Яр добре захищене і розташоване на височині. Російські сухопутні війська досягли лише повільного прогресу у цьому районі", - йдеться у звіті.

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Армія РФ просунулася вперед біля Часового Яру - ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) в огляді за суботу, 20 квітня, наголосили , що російська армія нещодавно просунулася поблизу Часового Яру.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 20 квітня, показують, що російські сили незначно просунулися вздовж траси Т0504 (Часів Яр - Бахмут) на північний захід від Іванівського", - йдеться у звіті ISW.

Також американські аналітики з посиланням на російські джерела вказують на авіаудари, у тому числі з використанням керованих плануючих бомб, які армія РФ завдає по Збройним силам України (ЗСУ) поблизу Часового Яру.

"Бої тривали на північний схід від Часового Яру поблизу Богданівки; поблизу самого Часового Яру, в тому числі біля Нового мікрорайону; на південний схід від Часового Яру біля Іванівського та Кліщіївки; та на південь від Часового Яру поблизу Південного", - йдеться у звіті.

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Ситуація у Часовому Ярі контрольована - ОСУВ "Хотиця"

Ситуація в районі Часового Яру є контрольованою, запевнив водночас речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин у неділю в ефірі інформаційного телемарафону.

"Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку, і зокрема, на Часів Яр. Але ситуація повністю контрольована підрозділами Сил оборони. Противника в місті немає. Штурмові групи заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують за підтримки дронів розвідувального і ударного типу, і артилерії", - зазначив він.

Також він додав, що "останнім часом дуже дошкуляє авіація, яка закидає як і ФАБами, так і КАБАми" цивільну інфраструктуру й позиції ЗСУ по всій лінії оборони.

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