Аваков розповів деталі розміщення евакуйованих українців з Уханю

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів подробиці розміщення українців, яких планують у вівторок, 18 лютого, евакуювати з китайського міста Ухань, що є епіцентром епідемії нового коронавірусу COVID-2019. Аваков повідомив, що разом з евакуйованими з Уханю громадянами на карантині перебуватиме й екіпаж літака, який забере їх в Україну. Щодо самого літака, який доправить евакуйованих з Китаю до України, то судно після прибуття в Україну планують дезінфікувати.

"Літак пройде спеціальну дезінфекцію… Всі відходи з літака, рештки їжі тощо буде спалено", - сказав український міністр увечері понеділка, 17 лютого, в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, цитує інформагенція "Українські новини".

В який саме аеропорт прибуде цей літак, урядовець не уточнив, сказавши лише, що обговорюються три-чотири аеропорти. За словами Авакова, евакуйовані будуть на карантині або в режимі ізоляції 14 днів. Охоронятимуть цих вивезених з Китаю людей щоденно 47 правоохоронців, додав урядовець.

Карантинний табір поблизу аеропорту

Розмістити евакуйованих планують у спеціальних корпусах, де вони будуть забезпечені всіма необхідними засобами для проживання й харчуванням. Евакуйовані перебуватимуть під постійним контролем лікарів. Всі відходи в таборі будуть знищуватися, стоки також будуть очищуватися. Де саме розмістять евакуйованих громадян, Аваков не повідомив. Утім, він дав зрозуміти, що табір, імовірно, буде створено неподалік від аеропорту, куди прибуде літак з Уханю.

Біля так званого табору карантину буде створено штаб Нацгвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій, додав міністр.

Нагадаємо, раніше в міністерстві охорони здоров'я України повідомляли, що Україна планує евакуювати з китайського міста Ухань, яке є епіцентром епідемії коронавірусу COVID-2019, 49 українців та 25 іноземних громадян. Евакуація розпочнеться 18 лютого, прибуття літака в Україну очікується наступного дня. Люди із симптомами гострого респіраторного захворювання не будуть допущені на борт літака, наголошували в міністерстві.