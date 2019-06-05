Аваков відкинув звинувачення Порошенка щодо втручання поліції у вибори

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у вівторок, 30 липня, відкинув звинувачення експрезидента Петра Порошенка в тому, що поліція на позачергових парламентських виборах працювала проти його партії "Європейська солідарність".

Напередодні в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська правда", коментуючи результат на партії "Європейська солідарність", Порошенко зазначив: "Чи можу я сказати, що була робота проти нас? Була. Була робота проти нас поліції".

Аваков різко відреагував на своїй сторінці у Facebook: "В інтерв'ю УП Порошенко безсовісно бреше, виправдовуючи свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції". Поліція, як і МВС загалом, не працювали на нього, а працювали на чесні вибори".

"На жаль, для Порошенка брехати - як дихати - і тому він програє!" - заявив Аваков.

Також очільник МВС написав, що Порошенко довів країну "до межі зневіри" і висловив переконання, що українці не мають іншого виходу, аніж бажати успіху команді нового президента України Володимира Зеленського.