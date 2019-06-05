 Аваков відкинув звинувачення Порошенка щодо втручання поліції у вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2019

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Новини

Аваков відкинув звинувачення Порошенка щодо втручання поліції у вибори

Напередодні експрезидент України Петро Порошенко зазначив, що на виборах до Верховної Ради поліція працювала проти його політсили. Глава МВС Арсен Аваков закидає Порошенку брехню.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у вівторок, 30 липня, відкинув звинувачення експрезидента Петра Порошенка в тому, що поліція на позачергових парламентських виборах працювала проти його партії "Європейська солідарність".

Напередодні в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська правда", коментуючи результат на партії "Європейська солідарність", Порошенко зазначив: "Чи можу я сказати, що була робота проти нас? Була. Була робота проти нас поліції".

Аваков різко відреагував на своїй сторінці у Facebook: "В інтерв'ю УП Порошенко безсовісно бреше, виправдовуючи свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції". Поліція, як і МВС загалом, не працювали на нього, а працювали на чесні вибори".

"На жаль, для Порошенка брехати - як дихати - і тому він програє!" - заявив Аваков.

Також очільник МВС написав, що Порошенко довів країну "до межі зневіри" і висловив переконання, що українці не мають іншого виходу, аніж бажати успіху команді нового президента України Володимира Зеленського.

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