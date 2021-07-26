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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "абітурієнти".
Абітурієнтами називають учнів, які закінчують середній навчальний заклад. На постраданському просторі абітурієнтами називають також осіб, що вступають до вищого або середнього спеціального навчального закладу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Випускники шкіл з окупованого Донбасу та анексованого Криму тепер можуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти України на особливих умовах. Чому це важливо не лише для абітурієнтів, а й усієї України?
Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні саме у розпалі. Багато хто з українських абітурієнтів після закінчення школи мріє навчатися за кордоном. Однак здобути освіту за кордоном фінансово може дозволити собі далеко не кожен. DW дізнавалась, де і скільки доведеться платити.
Південно-корейські випускники здали "сунин" - аналог українського ЗНО. Іспит настільки складний, що через нього навіть на півгодини призупиняють злет та посадку літаків, щоб шум двигунів не заважав аудіюванню. Лише за вісім годин випускники мають скласти вісім предметів.