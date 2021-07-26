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Абітурієнти

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "абітурієнти".

Абітурієнтами називають учнів, які закінчують середній навчальний заклад. На постраданському просторі абітурієнтами називають також осіб, що вступають до вищого або середнього спеціального навчального закладу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вступна кампанія в Україні: найпопулярніший фах - філологія

Вступна кампанія в Україні: найпопулярніший фах - філологія 26.07.2021

Майже 200 тисяч українських випускників подали понад мільйон заяв до вишів. Найбільше абітурієнтів цікавлять такі спеціальності - філологія, право та комп'ютерні науки.
Без ЗНО і до будь-якого вишу: як вступають абітурієнти з Донбасу та Криму (відео)

Без ЗНО і до будь-якого вишу: як вступають абітурієнти з Донбасу та Криму (відео) 05.08.2020

Випускники шкіл з окупованого Донбасу та анексованого Криму тепер можуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти України на особливих умовах. Чому це важливо не лише для абітурієнтів, а й усієї України?

Без ЗНО і до будь-якого вишу: як вступають абітурієнти з Донбасу та Криму (05.08.2020) 05.08.2020

Випускники шкіл з окупованого Донбасу та анексованого Криму тепер можуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти України на особливих умовах. Чому це важливо не лише для абітурієнтів, а й усієї України?

ЗНО: відомі результати тестування із семи предметів

ЗНО: відомі результати тестування із семи предметів 24.07.2020

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не склали 8,3 відсотка абітурієнтів, а з історії України 13,2 відсотка, повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Перерва після школи: чим займаються німецькі підлітки замість навчання у вишах

Перерва після школи: чим займаються німецькі підлітки замість навчання у вишах 18.03.2020

Далеко не всі абітурієнти у Німеччині відразу після школи продовжують навчання. Вони все частіше хочуть визначитися з професією, отримуючи життєвий досвід і допомагаючи іншим.
Навчання за кордоном для українців: де і скільки? (відео)

Навчання за кордоном для українців: де і скільки? (відео) 04.06.2019

Після іспитів ЗНО українські абітурієнти муситимуть визначатися з вишом. Багато хто мріє навчатися в Європі. Однак здобути освіту за кордоном фінансово може дозволити собі далеко не кожен. DW дізнавалася, де і скільки.

Навчання за кордоном: чи по кишені українському абітурієнту? (04.06.2019) 04.06.2019

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні саме у розпалі. Багато хто з українських абітурієнтів після закінчення школи мріє навчатися за кордоном. Однак здобути освіту за кордоном фінансово може дозволити собі далеко не кожен. DW дізнавалась, де і скільки доведеться платити.

У США викрили шахрайську схему вступу до елітних університетів

У США викрили шахрайську схему вступу до елітних університетів 13.03.2019

Близько 50 осіб причетні до шахрайства зі вступом до елітних університетів США. Організаторам схеми та батькам вступників загрожує ув'язнення до 20 років.

Найскладніший іспит у світі - у Південній Кореї (16.11.18) 16.11.2018

Південно-корейські випускники здали "сунин" - аналог українського ЗНО. Іспит настільки складний, що через нього навіть на півгодини призупиняють злет та посадку літаків, щоб шум двигунів не заважав аудіюванню. Лише за вісім годин випускники мають скласти вісім предметів.

Вступ 2018: чому IT програє гуманітаріям

Вступ 2018: чому IT програє "гуманітаріям" 09.08.2018

Український ринок праці дедалі більш спраглий до "технарів" та ІТ-фахівців. Утім, абітурієнти тягнуться до філології, права та менеджменту. Що робити з дисбалансом?
В Україні почалася реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів

В Україні почалася реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів 02.07.2018

В Україні розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників до вищих навчальних закладів.

Півтори тисячі абітурієнтів з Криму та Донбасу вступили в українські виші

Півтори тисячі абітурієнтів з Криму та Донбасу вступили в українські виші 19.10.2017

У 2017 році в українські виші за спрощеною процедурою вступили понад півтори тисячі абітурієнтів з Криму та Донбасу. Минулого року таких студентів було значно менше.
Вступна кампанія-2018: МОН обмежив абітурієнтів сімома заявами

Вступна кампанія-2018: МОН обмежив абітурієнтів сімома заявами 18.10.2017

Затверджено правила прийому до вищих навчальних закладів України на 2018 рік. Міністерство освіти і науки дозволив подачу семи заяв на чотири спеціальності держзамовлення.
Вступна кампанія в Україні: жорстка конкуренція за бюджетні місця у вишах

Вступна кампанія в Україні: жорстка конкуренція за бюджетні місця у вишах 14.08.2017

Запровадження нового порядку розподілу бюджетних місць під час цьогорічної вступної кампанії до університетів принесло неприємні несподіванки як абітурієнтам, так і вищим навчальним закладам.
В Україні стартувала вступна кампанія

В Україні стартувала вступна кампанія 12.07.2017

Абітурієнти зможуть подати дев'ять заяв на чотири різні спеціальності за державним замовленням та необмежену кількість заяв - за контрактом.

Прецедент Надії Савченко - чи звільнить Росія решту політв'язнів? - DW Новини (26.05.2016) 26.05.2016

Скайп-абітурієнти: непроста освіта кримчан і донеччан в Україні. Білоруська АЕС: проект російський, проблеми європейські.
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