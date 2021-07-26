Абітурієнти

Навчання за кордоном: чи по кишені українському абітурієнту? (04.06.2019)

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні саме у розпалі. Багато хто з українських абітурієнтів після закінчення школи мріє навчатися за кордоном. Однак здобути освіту за кордоном фінансово може дозволити собі далеко не кожен. DW дізнавалась, де і скільки доведеться платити.