Zelenskiy'den Putin'e çağrı: NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin'le doğrudan barış görüşmeleri gerçekleştirme isteğini yineledi.

Ukrayna medyasına konuşan Zelenskiy, Putin'le "her türlü formatta" görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Ukrayna lideri, Putin'le yüz yüze görüşmediği takdirde Rusya'nın gerçekten savaşı sonlandırmak isteyip istemediğini anlamanın imkânsız olacağını söyledi.

Ateşkes sağlanması, Rus askerlerinin çekilmesi ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi karşılığında kendilerinin de NATO üyeliği arayışına son vereceklerini taahhüt etmeye hazır olduklarını belirten Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Bu, herkes için uygun bir uzlaşma olur: NATO konusunda bizimle ne yapacağını bilemeyen Batı için de, güvenlik garantileri isteyen Ukrayna için de ve NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için de."

Kırım ve Donbas'ın statüsü

Putin'le görüştüğü takdirde, Rusya'nın işgal ettiği Kırım ve Rusya destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesinin statüsünün de tartışılabileceğini belirten Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı'yla yapacağım ilk görüşmede bu konuları tartışmaya açmaya hazırım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Böyle bir fırsatım olursa ve Rusya da isterse, bu sorunların tamamını ele alabiliriz. Hepsini çözer miyiz? Hayır. Ama kısmen başarabilme, en azından savaşı durdurma şansımız var" diye konuştu.

Kırım'ı 2014 yılında ilhak eden Rusya, geçen ay da Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki ayrılıkçıların ilan ettiği "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti"nin bağımsızlıklarını tanımıştı.

Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından Ukrayna topraklarında kalan Kırım ve Donbas'ın merkezinde olduğu sorunlar, Moskova ile Kiev arasındaki gerilimi 24 Şubat'taki Rus işgali ve sonrasında başlayan savaşa kadar götürdü.

Zelenskiy bu bölgelerin statülerini tartışmaya gönüllü olduğunun sinyalini vermiş olmasına karşın bu bölgelerin Ukrayna'nın parçası olduğunu ve ülkesinin teslim olmayacağını yineledi.

Ukrayna lideri ayrıca, "tarihi" değişiklikler içerecek tüm barış anlaşmalarını ulusal referanduma sunacaklarının altını çizdi.

DW,AFP,AP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe