Zelenskiy uluslararası toplumdan 38 milyar dolar talep etti

Berlin'de Ukrayna'nın yeniden inşası için yapılan konferansa bağlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesindeki bütçe açığını kapatmak için 38 milyar dolar yardım talep etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik düzenlenen uluslararası konferansa bağlanan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 2023 yılında ülkesinde yaşanması planlanan dev bütçe açığının kapatılması için uluslararası toplumdan yardım talep etti. Video konferans yöntemi ile katıldığı toplantıda katılımcılara seslenen Zelenskiy, "Çok büyük bir meblağ, 38 milyar dolarlık bir açık söz konusu" dedi.

Mali yardım kararının, yaşanan bütçe açığı nedeniyle "bugün" karara bağlanmasını umut ettiğini belirten Zelenskiy, söz konusu paraya doktor ve öğretmenlerin maaşlarının ödenebilmesinin yanı sıra emekli maaşları ile sosyal giderlerin karşılanması için ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Rus hava saldırıları ile Ukrayna'daki altyapı sisteminin üçte birinin tahrip olduğunu ve bunun yeniden işler hale getirilmesi için de paraya ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Ukrayna Devlet Başkanı, özellikle kış aylarının kapıda olduğu bugünlerde, bu konunun büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Scholz: 21. yüzyılın Marshall Planı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in daveti ile Berlin'de yapılan konferansa çok sayıda hükümet temsilcisinin yanı sıra uzmanlar, uluslararası organizasyonlar ile sivil toplum üyeleri iştirak ediyor. Organizasyonun açılışında bir konuşma yapan Başbakan Scholz, Ukrayna'nın yeniden inşasının kuşaklar boyu sürecek bir görev olduğunu ve buna "derhal başlanması gerektiğini" dile getirdi. Ukrayna'ya yapılması gereken yardımları, "21. yüzyılın Marshall Planı'nı uygulamak ve başarmak" olarak nitelendiren Scholz, "Sivillere ve sivil altyapıya karşı da yapılan Ukrayna'ya yönelik keyfi kamikaze İHA saldırıları, Rusya'nın Ukrayna'yı haritalardan silmeye yönelik iğrenç uğraşlarının yeni bir dip noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Ülkesi Almanya'nın Ukrayna'yı hava savunma sistemleri ile donatmaya devam edeceğini belirten Scholz, bu sayede altyapının korunacağını dile getirerek, "En iyi yeniden inşa gerekli olmayandır" dedi.

Berlin'de Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik düzenlenen konferansa katılan liderler: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki (soldan sağa) - (25.10.2022) Fotoğraf: Michele Tantussi/REUTERS

Von der Leyen: AB, Ukrayna'nın giderlerinin üçte birini karşılamalı

Konferansta konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, gelecek sene Ukrayna'nın giderlerinin üçte birinin AB tarafından karşılanması gerektiğini, ancak bunun için iki tarafta güvenilir mekanizmalar oluşturulmasının şart olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın kendi ihracat gelirlerine bağlı olarak her ay üç ila beş milyar euro'ya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Komisyon Başkanı, "Bunun üçte biri bizim tarafımızdan karşılanmalı. Bu da savaş sürdüğü müddetçe yılda doğrudan 18 milyar euroya tekabül ediyor" dedi. AB'nin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından da benzer büyüklükte bir yardımda bulunacağına güvendiğini vurgulayan von der Leyen, geri kalan kısmın ise, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası finans kurumları tarafından karşılanabileceğini aktardı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ülkesinin 2022 yılında üretim gücünün yüzde 45'ini kaybettiğini belirterek, 2023 senesinde 38 milyar euro büyüklüğünde bir bütçe açığı yaşayacaklarını dile getirdi.

AFP,dpa / ET,TY