Zelenskiy Ukrayna'ya ulaşan ilk F-16'ları törenle tanıttı

Zelenskiy, Ukrayna'ya ulaşan ilk F-16 savaş uçaklarını kamuoyuna tanıttı. Ancak Ukrayna lideri, jetlerin ve eğitimli pilot sayının yetersiz olduğunu söyledi.

Rusya'nın Şubat 2022'de işgal ederek savaş açtığı Ukrayna, müttefiklerinin vadettiği ABD yapımı ilk F-16 savaş uçaklarının eline geçtiğini doğruladı. Yeri gizli tutulan bir noktada jetlerin tanıtımının yapıldığı törende konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uçakların sayısını açıklamadı ancak söz konusu rakamın şu an için yeterli olmadığını söyledi. Zelenskiy, Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen uçakların Ukrayna hava sahası içinde kullanılmaya başlandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı "Artık gerçek oldu. Bu gerçeklik bizim göklerimizde, F-16 Ukrayna göklerinde" diyerek ilk jetlerin sevkiyatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ukraynalı yetkililer, basın duyurusuna katılan gazetecilerden törenin yerinin kamuoyuna açıklanmamasını rica etti.

Zelenskiy törende konuşurken bölgenin üzerinde uçan iki F-16 jeti Fotoğraf: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Böylece Rusya'nın işgalinden 29 ay sonra ABD yapımı ilk savaş uçakları Ukrayna'ya ulaşmış oldu. Son günlerde farklı medya kaynakları ilk parti F-16'ların Ukrayna'ya ulaştığını bildirmiş ancak Kiev bunları resmen doğrulamamıştı. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ve Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili de Ukrayna'ya F-16 teslimatının gerçekleştirildiğini söylemişti. Bu haberler ve açıklamalar üzerine Kremlin, Ukrayna'ya teslim edilen F-16'ların düşürüleceğini duyururken bu jetlerin savaş alanında etkilerinin çok az olacağını savunmuştu. Rusya son dönemdeki hava saldırılarında F-16'ların saklanmış olabileceği üsleri hedef alıyordu.

F-16'ların Ukrayna ulaşmış olması bir dönüm noktası sayılıyor. Ancak kesin sayıları, savaşın gidişatına etkileri ve ülkenin havadan korunmasına katkısı konusunda detay bilinmiyor.

F-16'ların özelliği ne?

Lockheed Martin üretimi F-16 savaş uçakları "yıkıcı etkisi büyük" askeri jetler olarak tanınıyor. Bu nedenle uzun süredir de Ukrayna'nın Batı'dan öncelikli talep listesinin başında geliyordu. Yirmi milimetrelik bir topa sahip bu uçaklar bomba, roket ve füze de taşıyabiliyor.

Son günlerde medyaya yansıyan haberlerde Ukraynalı pilotlarının eğitiminin uzaması nedeniyle F-16'ların sevkiyatının geciktiği iddiaları ortaya atılmıştı. Tanıtım töreninde bu konuya da değinen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, F-16'ları kullanacak pilot sayısındaki sıkıntının sürdüğünü söyledi.

Ukrayna eski hava filosunu kullanıyordu

Ukrayna simdiye kadar eskimiş ve Sovyetler Birliği döneminden kalma filosunu kullanıyordu. Ülkenin artan Rus saldırılarına karşı kendisini savunması amacıyla Hollanda, Danimarka, Norveç ve Belçika Kiev'e 60'tan fazla ABD yapımı savaş jeti verme ve askeri pilotları eğitme taahhüdünde bulunmuştu.

Jetlerin taşıyacağı silah ve mermilerin ise ABD'li medya kaynaklarının haberlerine göre Washington tarafından yollanması bekleniyor.

Ukraynalı askeri uzmanlar, F-16'ların Rusya ile doğrudan çatışma yaşanan cephelerde kullanılmayacağını tahmin ediyor. Rusya'nın o bölgelerde güçlü bir hava savunma ağı inşa ettiği belirtiliyor. Ayrıca cepheye yakın bölgelerde F-16'ların konuşlu olduğu üslerin Rus hava güçleri tarafından vurulma tehlikesi de bulunuyor.

DW, AFP, Reuters, dpa / ETO, CÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?