Zelenskiy: Rusya'yı F-16'larla vuracağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazar günü gece geç saatlerde başlayan ve Ukrayna'nın 24 bölgesinden 15'ini hedef alan Rus hava saldırısına en kısa zamanda askeri bir yanıt vereceklerini açıkladı. Zelenskiy, Pazartesi akşam saatlerinde yayınladığı video mesajında verecekleri yanıtın hazırlığını yaptıklarını ve planlanan operasyona, Batı ülkelerinden temin edilen F-16 savaş uçaklarının da dahil edileceğini bildirdi.

Ukrayna kaynakları, Rusya'nın son hava saldırısında toplam 236 füze, güdümlü füze ve dron kullandığını aktardı. Söz konusu saldırıda en az yedi kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Video mesajında, Ukrayna'nın Rusya topraklarında, Kursk bölgesinde üç haftadan bu yana devam eden operasyonuna da değinen Zelenskiy, buradaki Ukrayna askerlerinin kontrol ettikleri alanı daha da genişlettiklerini ve yeni savaş esirleri ele geçirdiklerini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı, bu yeni tutsakların esir değiş tokuşunda kendi ellerini güçlendireceğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna Batı'nın öne sürdüğü şartı Kursk harekatı ile "telafi" ediyor

Kendilerine askeri yardımda bulunan Batılı müttefiklerinin, uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanılmasına izin vermediğini hatırlayan Zelenskiy, düzenledikleri Kursk harekatında görev yapan birliklerin Rus tehlikesini yok etmek için yoğun bir çaba sergilediğini ve Batı'nın vermediği izni bu şekilde telafi ettiklerini belirtti.

Ukrayna ordusuna bağlı birlikler, 6 Ağustos'ta yaklaşık 10 bin askerle Rusya sınırını geçerek Kursk bölgesine girmiş ve birkaç gün içinde geniş bir alanı kontrolüne geçirmişti. Volodimir Zelenskiy, söz konusu harekatla ilgili ilk açıklamasında, bu oeprasyon ile adil bir barış için yapılacak müzakerelere başlanması konusunda Moskova'yı baskı altına almak istediklerini ifade etmişti. Ancak Rusya, Ukraynalı birliklerin işgaline rağmen müzakere masasına oturma konusunda henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Zelenskiy'den Rusya'yı destekleyen Ukraynalılarla mücadele mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yayınladığı mesajında, Rusya'ya karşı savaşırken bir yandan da ülke içinde sorunlarla mücadele ettiklerini dile getirdi. Düşmanla iş birliği yapan, Rus saldırganlığını savunan ve hatta kendi ülkesine karşı Rusya saflarında savaşan Ukraynalılar olduğunu belirten Zelenskiy, bunlarla ilgili olarak Ukrayna İstihbaratı'nın sürekli yeni tutuklamalara dair raporlar sunduğunu aktardı.

Ukrayna Başsavcısı ve sınır koruma teşkilatının yöneticisi ile bir toplantı yaptıklarını da ifade eden Volodimir Zelenskiy, burada özellikle ülkeden yasa dışı kaçışların ele alındığını bildirdi. Askere alınmamak için insan kaçakçıları ile anlaşıp

ülkeyi terk eden çok sayıda Ukraynalı olduğunu belirten Devlet Başkanı, bu sorunların çözümü için bir plan hazırlayacaklarını vurguladı.

Zelenskiy, mücadele edilmesi gereken bir diğer konunun da, askerlik şubelerindeki yolsuzluklar olduğunu belirtti. Askere gitme zorunluluğu olan bazı kişilerin savaştan kaçmak için sahte çürük raporu aldığını dile getiren Zelenskiy, askere alma merkezlerinde yaşanan bu olayların üzerine gideceklerini aktardı.

dpa / ET,TY

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