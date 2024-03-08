Zelenskiy-Erdoğan görüşmesinde barış zirvesi gündemi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. İki liderin ortak basın toplantısında barış zirvesi ve savunma işbirliği ön plandaydı.

Resmi bir ziyaret çerçevesinde Türkiye'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında Rusya ve Ukrayna savaşı arasinda bir barış zirvesi ve ikili işbirliği konuları gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkçe’ye çevrilen konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destekten ötürü teşekkür ederek sözlerine başladı.

Barış zirvesi gündemi

"Topraklarımıza barış getirmek istiyoruz. Ukrayna için adil bir barış istiyoruz" diyen Zelenskiy barış konusunda küresel bir zirve ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiğini aktardı.

Zelenskiy bu barış zirvesinde gıda güvenliğinin de görüşüleceğini belirterek "Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkeler tahıl koridorunun çalışmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

"İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrüsefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk" diyen Erdoğan da "Ukrayna ile dayanışmamızı sürdürürken, diğer yandan savaşın müzakereler temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kırım Tatarlarına da değinen Zelenskiy, Rus hapishanelerinde tutulanların listesini Erdoğan’a da verdiğini belirterek "Onların serbest bırakılması gerekiyor" dedi.

Zelenskiy, Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi Fotoğraf: DHA

İkili ilişkiler gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili ilişkiler konusunda "10 milyar dolar hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma noktasında mutabık kaldık. Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz" dedi.

Erdoğan "(Ukrayna ile) Serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır" şeklinde konuştu.

İkili işbirliği konularına da zaman ayırdıklarını aktaran Zelenskiy savunma sanayi şirketleri ile bir araya geldiğini kaydetti.

Türkiye’ye teşekkür

Zelenskiy sosyal medya hesabi X'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesinde yaptığı bir paylaşımda "Ukrayna'ya verdiği güvenilir destek için Türkiye'ye müteşekkirim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Her iki ülke, tüm bölge ve küresel gıda güvenliği için Karadeniz'de koşulsuz seyrüsefer güvenliği gerekiyor. Bunu birlikte çalışarak başarabiliriz."

Savunma işbirliğine vurgu

Zelenskiy Türk savunma şirketleri ile ikili işbirliğini ve ortak üretimi güçlendirmek istediklerini belirterek "Ayrıca savaş esirlerimizin ve Rusya tarafından esir tutulan Kırım Tatarları da dahil olmak üzere tüm halkımızın serbest bırakılması için Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı

.Zelenskiy sosyal medya hesabi X'te Erdoğan ile görüşmesi öncesinde yaptığı bir diğer paylaşımda Ukrayna donanması için Ada sınıfı korvetlerin inşa edildiği tersaneleri ziyaret ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ivan Mazepa korvetinin hazırlık durumunu ve donanımını inceledim ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri personeli ile görüştüm. Kendilerine hizmetleri için teşekkür ettim. Ülkemizi güçlendiriyoruz. Hetman Ivan Vihovski'nin adını verdiğimiz Ada sınıfı ikinci korvetimizin inşasını da denetledim" dedi.

Zelenskiy mesajına şu şekilde devam etti: "Türkiye Cumhurbaşkanı'na ve tüm Türk ve Ukraynalı savunma şirketlerine ortaklıkları için ve barışı yakınlaştırmak ve kalıcı kılmak konusunda birlikte çalıştıkları için teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamada görüşmede Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savasin seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği kaydedildi.

Zelenskiy en son Temmuz'da gelmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde en son temmuz ayında Zelenskiy'i ağırlamış, Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek vermişti.

Erdoğan, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur" ifadelerini kullanmıştı.

dpa,Reuters,DHA,DW/SSB, BÖ

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