 Yunanistan′dan aşılanan gençlere 150 euro | Avrupa | DW | 28.06.2021

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Avrupa

Yunanistan'dan aşılanan gençlere 150 euro

Yunanistan, 26 yaşın altındaki grupta aşılanmayı teşvik için hediye çeki verecek. İlk doz aşısını olanlar, 150 euro değerinde dijital çeki turizm ve eğlence sektörlerindeki faaliyetlerde kullanabilecek.

Girit Adası'nda gençler

Girit Adası'nda gençler

Yunanistan, aşı olan genç yetişkinlere 150 euro değerinde dijital hediye çeki verecek. Başbakan Kiryakos Mitsotakis, 15 Temmuz'da başlatılacak uygulama çerçevesinde, 26 yaşın altındaki gençlerin ilk doz aşılarını olduktan sonra söz konusu uygulamadan faydalanabileceklerini açıkladı.

Mitsotakis, televizyondan yayınlanan açıklamasında, "Gençlerin bu fırsattan yararlanmalarını umuyoruz. Devlet, sorumlu bir şekilde davrandığınız ve zaten yapacağınızdan emin olduğum şeyi yaptığınız için sizlere teşekkür ediyor" diye konuştu.

Dijital Politikalar Bakanı Kiryakos Pierrakakis de "dijital cüzdan" uygulamasının ağırlıklı olarak turizm ve eğlence sektörü için geçerli olacağını söyledi. Pierrakakis, "Bu kart her yerde geçerli olmayacak, belirli faaliyetlere odaklanacak. Uçak, feribot ve tren biletleri satın almakta, otomobil kiralamada, kamplarda, turistik konaklama ve seyahat hizmetlerinde, sinema, tiyatro, müzik ve dans gösterilerinde, müzelerde, arkeolojik alanlar gibi yerlerde kullanılabilecek" diye konuştu.

Ek ayrıcalıklar üzerinde çalışılıyor

Hükümet, aşı sertifikası bulunanlara yönelik ek ayrıcalıklar ve özgürlükler de getirmeyi planlıyor. Ancak detaylar henüz kesinleşmedi. Ülkede hemşireler gibi belirli meslek gruplarına aşının zorunlu hale getirilmesi konusunda da yasal imkanlar üzerinde çalışılıyor.

Yaklaşık 10,7 milyon nüfuslu Yunanistan'da şu an günde 100 bin cıvarında kişi aşılanıyor. Hükümet, Haziran ayı sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 42'sinin aşılanmasını tamamlamayı ve bu oranın Temmuz sonunda yüzde 57'ye yükseltilmesini hedefliyor. Özellikle genç nüfusta aşı konusundaki isteksizlik, koronavirüsün Delta varyantının etkisini artırdığı bir dönemde endişe yaratıyor.

Ekonomisi büyük ölçüde turizme dayanan Yunanistan, yaz sezonunda tam açılmanın yollarını arıyor. Ülkede aşılama uygulaması kısa süre önce tüm yetişkin yaş gruplarına açılmıştı.

AP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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