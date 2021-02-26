 Yunanistan’dan tatilcilere karantina muafiyeti | AVRUPA | DW | 12.04.2021

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AVRUPA

Yunanistan’dan tatilcilere karantina muafiyeti

Yunanistan 14 Mayıs’tan itibaren tatilcilere karantina zorunluluğunu kaldırıyor. Muafiyet, aşılananlarla negatif test sonucu ibraz edenler için geçerli olacak.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Yunanistan'a tatil amacıyla gelen yabancılar 14 Mayıs'tan itibaren karantina yükümlülüğünden muaf tutulacak. Ancak muafiyetten sadece korona aşısı yaptırmış olanlar ile PCR testi yaptırmak suretiyle virüs taşımadığını belgeleyenler istifade edebilecek. 

Turizm Bakan Yardımcısı Sofia Zaharaki Yunan haber kanalı Skai'ye verdiği demeçte, "Tatilciler ya aşılanmış olmalı ya da bir korona PCR testi yaptırmalılar" dedi.  Bakan yardımcısı bu koşulları yerine getirenlerin Yunanistan'a "özgürce” seyahat edebileceklerini vurguladı.

Bakan yardımcısı karantina muafiyetinin AB ülkeleri dışında ayrıca Sırbistan ve Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerin vatandaşları için de geçerli olacağını sözlerine ekledi.

İsrail vatandaşları da muaf

Atina Mart ayı sonunda Yunanistan'a tatil için gelecek olan İsrail vatandaşları için de karantina zorunluluğunu kaldırmıştı. Buna göre İngilizce düzenlenmiş bir aşı belgesini ibraz eden İsrail vatandaşları tatil için geldiklerinde Yunanistan'da karantinaya girmek zorunda kalmıyor. Ancak İsrail vatandaşlarının iki doz aşıyı da yaptırmış olmaları ve ikinci aşının üzerinden en erken iki hafta geçmiş olması gerekiyor. Ayrıca İsrailli turistlerden 72 saatten eski olmayan bir PCR testi sonucunu da ibraz etmeleri isteniyor.

Salgın nedeniyle yaz mevsiminde turizm gelirlerinden mahrum kalmak istemeyen Atina, AB'den ortak bir "aşı belgesi” hazırlamasını istiyor. Böylece ülke gelirinin yaklaşık beşte birini oluşturan turizm sektöründe gerileme kaydedilmesinin önüne geçilmek isteniyor. Turizm Bakan yardımcısı, aşı olanlara verilmesi planlanan söz konusu aşı belgesinin Haziran ayına kadar hazırlanmasını umduklarını söyledi.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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