Kapalı kapılar ardındaki Tibet

Tibet dünya genelindeki birçok insanın bir gün gitmeyi hayal ettiği bir yer. Ancak 1951’den bu yana Çin işgali altında bulunan bölgeye giriş oldukça zor. Budistler’in kutsal mekanlarından biri sayılan Tibet, her ne kadar pandemi son dönemde engel olsa da turistler için de oldukça ilgi çekici bir yer. İşte Potala Sarayı, Jokhang Tapınağı, Namtso Gölü ve Tibet’in köylerinden izlenimler…