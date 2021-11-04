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Turizm

Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi. Turizm, ekonominin önde gelen branşları arasındadır.

Dünya Turizm Örgütü'nün 2004 yılında turistik kuruluşlarının cirosu 623 milyar dolar olmuştur. DW Türkçe'nin turizm ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Sosyal medyanın "pornografik" olarak gördüğü sanat eserleri 04.11.2021

Çıplaklık içeren bazı sanat eserleri sosyal medyada “pornografik” olarak etiketlenebiliyor. Viyana’daki birkaç müze, nü sanat eserleri paylaştıkları için sosyal medyada yasaklandı bile. Ancak Viyana Turizm Kurulu’nun bu durumu aşmak için bir fikri vardı: İçeriklerini, sadece yetişkinlerin üye olabildiği #OnlyFans sitesine yüklemek! Peki, sosyal medyada bu sansür neden yaşanıyor?

Vanadokya | Kapadokya’nın Van'daki ikizini gördünüz mü? 23.10.2021

Van’ın İran sınırındaki Yavuzlar köyü, milyonlarca yıllık peribacaları ile Doğu’nun Kapadokyası olarak biliniyor. Yöre halkının “Vanadokya” olarak adlandırdığı bölgede 17 bin peribacası bulunuyor. Bölge 2020'de “kesin korunacak hassas alan” ilan edildi. Bölgedeki bilim insanları Vanadokya’nın 5 milyon ile 1,8 milyon yıl arasında tarihlenebilecek bir süreçte oluştuğu kanaatinde.

Taş Tepeler | İlk kez bir insan iskeleti bulundu 14.10.2021

Şanlıurfa’da Göbeklitepe’nin ardından 11 tepenin daha keşfi yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Harran Ovası’nda 100 kilometre genişliğinde bir alana yayılan bu 12 tepeye Taş Tepeler adını verdi. Yedi yerde kazı çalışmaları başladı. DW Türkçe yeni kazılan tepelerdeydi; kazılardan sorumlu arkeologlar ile görüştü.

ANTALYA, TURKEY - JUNE 12: A drone photo shows an aerial view of a beach in Antalya, Turkey on June 12, 2021. Tourism density increased in the Mediterranean with the decrease in coronavirus (Covid-19) cases and acceleration of vaccination Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Türkiye, turizmde yüzünü AB'den Rusya'ya çeviriyor 30.09.2021

Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan Türkiye, TL'deki tarihi değer kaybına rağmen zor bir sezon geçiriyor. AB ülkelerinde "pandemi riski yüksek" algılanan Türkiye, turizmde Avrupa yerine Rusya ile yakınlaşıyor.

Yangın bölgelerinde turizmin durumu | “Turizm ağustos ayının ortasında bitmiş bulunmakta” 10.08.2021

28 Temmuz’da başlayan ve özellikle Türkiye'nin batısı ile güneyindeki kıyı bölgelerinde etkili olan yangınlar neredeyse söndü. Ancak alevler geride derin acılar bıraktı. Turistler bölgeden ayrıldı, rezervasyonlar iptal oldu. DW Türkçe, turizm noktalarını gezdi; işletmecilerle ve turistlerle konuştu. Herkesin dileği bir an önce yanan yerlerin turistle dolması… 

Yangın mağduru turizmcilerden destek çağrısı 09.08.2021

Türkiye'nin özellikle kıyı kesimlerinde etkili olan orman yangınları, bölgenin en önemli gelir kaynağı turizmi de vurdu. Bodrum ve Milas çevresinde işletmeciler ve ziyaretçilere mikrofon uzattık.

DW Haber - 09.08.2021 09.08.2021

Yangın bölgeleri: "Ağustos'ta turizm bitti", Taliban'ın ilerleyişi: "Türkiye için risk büyüdü", Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı?, Eda Nur Kaplan'ın intiharı, "21 yaşında bir genç öldürüldü, valilik soruşturma izni vermedi"

TOPSHOT - A woman watches from a beach the forest burning on August 3, 2021 in Mugla, a Marmaris' district, as Turkey struggles against its deadliest wildfires in decades. - A roaring blaze raced toward a Turkish thermal power plant and farmers herded panicked cattle toward the sea as wildfires that have killed eight people raged on for a seventh day. The nation of 84 million has been transfixed in horror as the most destructive wildfires in generations erase pristine forests and rich farmland across swaths of Turkey's Mediterranean and Aegean coasts. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)

Alman turizm şirketleri: Yangınlar nedeniyle iptal yok 06.08.2021

Alman turizm şirketleri, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle rezervasyonların iptal edilmediğini belirtti. Ancak bölgedeki turizmciler rezervasyonların iptal edildiğini, erken ayrılanlar olduğunu dile getiriyor.

Hakkari'de turizm | Bir zamanlar çatışmaların olduğu dağlarda şimdi turistler var 05.08.2021

Hakkari'nin adı yıllardır operasyonlar ve çatışmalarla anılır olmuştu. Hakkari'nin kaderi şimdilerde değişmeye başladı. Son birkaç yıldır şehrin sınırları içinde güvenlik sorunu neredeyse hiç kalmadı. Daha önce izin verilmeyen yerler turizme açıldı. Dağcılar “Dağların başkenti”nde yürüyüş yapar, yerli yabancı turistler kenti gezer oldu.

29/07/2021*** TOPSHOT - Dark smoke drifts over a hotel complex during a massive forest fire which engulfed a Mediterranean resort region on Turkey's southern coast near the town of Manavgat, on July 29, 2021. - At least three people were reported dead on July 29, 2021 and more than 100 injured as firefighters battled blazes engulfing a Mediterranean resort region on Turkey's southern coast. Officials also launched an investigation into suspicions that the fires that broke out Wednesday in four locations to the east of the tourist hotspot Antalya were the result of arson. (Photo by Ilyas AKENGIN / AFP) (Photo by ILYAS AKENGIN/AFP via Getty Images)

Yanan ormanlar turizme açılır mı? 03.08.2021

Turizm Teşvik Kanunu'na göre orman alanlarının turizme açılması için bu alanların orman vasfını yitirmiş olması bile gerekmiyor. Turizm bölgelerinde bulunan her türlü orman için imar izni verilebiliyor.

Kapalı kapılar ardındaki Tibet 01.08.2021

Tibet dünya genelindeki birçok insanın bir gün gitmeyi hayal ettiği bir yer. Ancak 1951’den bu yana Çin işgali altında bulunan bölgeye giriş oldukça zor. Budistler’in kutsal mekanlarından biri sayılan Tibet, her ne kadar pandemi son dönemde engel olsa da turistler için de oldukça ilgi çekici bir yer. İşte Potala Sarayı, Jokhang Tapınağı, Namtso Gölü ve Tibet’in köylerinden izlenimler…
Frankfurt, Deutschland - 18. Juni 2013: Ein Airbus A320 der Aeroflot mit dem Kennzeichen VP-BQV auf dem Flughafen Frankfurt (FRA) in Deutschland.

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar artıyor 05.07.2021

Rusya 13 kentten daha Türkiye'ye uçuşlara izin verdi. 12 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak karara göre İzmir'e uçuşlar da mümkün hale geldi.
Russian National Guard (Rosgvardia) servicemen wearing face masks walk along Red Square past an ambulance in central Moscow on June 18, 2021, amid the crisis linked with the Covid-19 pandemic. - Moscow hits a new record confirmed 9,056 new Covid-19 daily cases as apart of 17,262 cases in Russia overall. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

Rusya'da 25 bin yeni vaka 04.07.2021

Rusya'da 25 bin ile Ocak'tan bu yana en yüksek günlük koronavirüs vakası kaydedildi. Delta varyantının etkili olduğu ülkeden her gün binlerce Rus turist Türkiye'ye geliyor.

Alman turist: Başka ülkelere kısıtlamaları hafifletirken Türkiye'yi dışlamayın yoksa ülke çöker 03.07.2021

Pandemi nedeniyle Türkiye turizm sektörü büyük darbe aldı. 2019 yılında 52 milyon ziyaretçi ağırlayan sektör 34,5 milyar dolar gelir elde etti. Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre, 2020'de ziyaretçi sayısı %69 düştü ve gelirler yaklaşık 12 milyar dolara geriledi. Bu sezon yabancı turistler yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Peki, Antalya ve Bodrum'da son durum ne?
An aerial view shows a person walking near parasols on a beach of the Ionian Sea in Dhermi, Albania, June 20, 2021. Picture taken with a drone. REUTERS/Florion Goga

BM: Turizmde toparlanma en erken 2023'te 30.06.2021

BM, turizmde toplam ekonomik kaybın 4 trilyon doları bulabileceğini belirterek aşılamanın önemine dikkat çekti. Raporda pandemi öncesi rakamlara en erken 2023'te dönülebileceği tahminine yer verildi.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 13.05.21 *** A couple of tourists looks at the Balos beach and its lagoon in the north west of the island of Crete, on May 13, 2021. - Greece easies the Covid-19 measures in welcoming international tourists on May 14. (Photo by Louisa GOULIAMAKI / AFP) (Photo by LOUISA GOULIAMAKI/AFP via Getty Images)

Yunanistan'dan aşılanan gençlere 150 euro 28.06.2021

Yunanistan, 26 yaşın altındaki grupta aşılanmayı teşvik için hediye çeki verecek. İlk doz aşısını olanlar, 150 euro değerinde dijital çeki turizm ve eğlence sektörlerindeki faaliyetlerde kullanabilecek.
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