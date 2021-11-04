Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi. Turizm, ekonominin önde gelen branşları arasındadır.
Dünya Turizm Örgütü'nün 2004 yılında turistik kuruluşlarının cirosu 623 milyar dolar olmuştur. DW Türkçe'nin turizm ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Çıplaklık içeren bazı sanat eserleri sosyal medyada “pornografik” olarak etiketlenebiliyor. Viyana’daki birkaç müze, nü sanat eserleri paylaştıkları için sosyal medyada yasaklandı bile. Ancak Viyana Turizm Kurulu’nun bu durumu aşmak için bir fikri vardı: İçeriklerini, sadece yetişkinlerin üye olabildiği #OnlyFans sitesine yüklemek! Peki, sosyal medyada bu sansür neden yaşanıyor?
Van’ın İran sınırındaki Yavuzlar köyü, milyonlarca yıllık peribacaları ile Doğu’nun Kapadokyası olarak biliniyor. Yöre halkının “Vanadokya” olarak adlandırdığı bölgede 17 bin peribacası bulunuyor. Bölge 2020'de “kesin korunacak hassas alan” ilan edildi. Bölgedeki bilim insanları Vanadokya’nın 5 milyon ile 1,8 milyon yıl arasında tarihlenebilecek bir süreçte oluştuğu kanaatinde.
Şanlıurfa’da Göbeklitepe’nin ardından 11 tepenin daha keşfi yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Harran Ovası’nda 100 kilometre genişliğinde bir alana yayılan bu 12 tepeye Taş Tepeler adını verdi. Yedi yerde kazı çalışmaları başladı. DW Türkçe yeni kazılan tepelerdeydi; kazılardan sorumlu arkeologlar ile görüştü.
28 Temmuz’da başlayan ve özellikle Türkiye'nin batısı ile güneyindeki kıyı bölgelerinde etkili olan yangınlar neredeyse söndü. Ancak alevler geride derin acılar bıraktı. Turistler bölgeden ayrıldı, rezervasyonlar iptal oldu. DW Türkçe, turizm noktalarını gezdi; işletmecilerle ve turistlerle konuştu. Herkesin dileği bir an önce yanan yerlerin turistle dolması…
Hakkari'nin adı yıllardır operasyonlar ve çatışmalarla anılır olmuştu. Hakkari'nin kaderi şimdilerde değişmeye başladı. Son birkaç yıldır şehrin sınırları içinde güvenlik sorunu neredeyse hiç kalmadı. Daha önce izin verilmeyen yerler turizme açıldı. Dağcılar “Dağların başkenti”nde yürüyüş yapar, yerli yabancı turistler kenti gezer oldu.
Tibet dünya genelindeki birçok insanın bir gün gitmeyi hayal ettiği bir yer. Ancak 1951’den bu yana Çin işgali altında bulunan bölgeye giriş oldukça zor. Budistler’in kutsal mekanlarından biri sayılan Tibet, her ne kadar pandemi son dönemde engel olsa da turistler için de oldukça ilgi çekici bir yer. İşte Potala Sarayı, Jokhang Tapınağı, Namtso Gölü ve Tibet’in köylerinden izlenimler…
Pandemi nedeniyle Türkiye turizm sektörü büyük darbe aldı. 2019 yılında 52 milyon ziyaretçi ağırlayan sektör 34,5 milyar dolar gelir elde etti. Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre, 2020'de ziyaretçi sayısı %69 düştü ve gelirler yaklaşık 12 milyar dolara geriledi. Bu sezon yabancı turistler yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Peki, Antalya ve Bodrum'da son durum ne?