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Yunanistan'da asgari ücret 830 euro oluyor

29 Mart 2024

Yunanistan'da hükümet asgari ücretin yüzde 6,4 artırılarak 830 euroya yükseltileceğini duyurdu. Hükümetin hedefi, asgari ücreti 2027'ye kadar 950 euroya çıkarmak.

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Yunanistan'da baretli bir inşaat işçisi
Fotoğraf: picture-alliance/dpa/Orestis Panagiotou

Yunanistan'da artan hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında son beş yılda dördüncü kez asgari ücrete zam yapılacak.

Hükümet, asgari ücrete yüzde 6,4 zam yapılacağını açıkladı. Böylece asgari ücret 830 euroya yükselecek. Yunanistan'da asgari ücret Nisan 2023'te yüzde 9,4'lük artışla 780 euroya çıkarılmıştı.

Yunanistan'da geçen yıl 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasına ilişkin sunulan gensoru önergesi karşısında dün parlamentodan güvenoyu alan hükümet, yapılacak zammın yüz binlerce işçiye fayda sağlayacağını belirtti.

Başkent Atina'daki parlamento binası etrafında insanlar
Başkent Atina'daki parlamento binasıFotoğraf: ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS

Seçim vaatleri arasındaydı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis kabine toplantısında yaptığı konuşmada "Bu karar ekonomiyi ve işletmelerin rekabet gücünü etkilemeksizin işçileri rahatlatacak" dedi. Mitsotakis "Böylece seçim öncesindeki vaatlerimizden birini daha yerine getiriyoruz" ifadesini kullandı.

Başbakan Mitsotakis, lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) geçen Haziran'da yapılan genel seçimleri kazanmasıyla koltuğunu korumuştu.

Mitsotakis, başbakanlık döneminin sona ereceği 2027 yılına kadar asgari ücreti 950 euroya çıkarma sözü vermişti. Hükümet bu süre içinde ortalama maaşın da yüzde 25'ten fazla bir oranda artırılarak bin 500 euroya yükseltileceği vaadinde bulunmuştu.

2024'te yüzde 2,9 büyüme beklentisi

Yunanistan ekonomisi geçen yıl yüzde 2 büyüdü. Bu oran hükümetin tahminlerinin biraz altında kalsa da yüzde 0,4 olan Euro Bölgesi ortalamasının bir hayli üzerindeydi. Yunan hükümeti,turizm, artan yatırımlar ve yurt içi talebin etkisiyle bu yıl yüzde 2,9 büyüme bekliyor.

Haziran ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri, Yunan hükümetinin geçen yaz yeniden iktidara geldikten sonraki ilk resmi sınavı olacak.

DW,Reuters/CÖ,EC

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