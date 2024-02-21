Yunanistan turizmde yeni bir rekor kırdı

Yunanistan, 2023’te hiç olmadığı kadar çok turist ağırlayarak yeni bir rekora imza attı, turizm gelirleri de yüzde 20 oranında arttı.

Yunanistan'ın 2023 yılında turizmde yeni bir rekor kırdığı açıklandı. Bu rekorun, yüksek hava sıcaklıkları, binlerce turistin tahliye edilmesine yol açan orman yangınları ve sel felaketine rağmen kırıldığına dikkat çekildi.

Açıklama Yunanistan Merkez Bankası tarafından yapıldı. Buna göre Yunanistan geçen sene 32 milyon 700 bin turisti ağırladı. Ülkede turizimde rekor en son 2019 yılında, Covid salgını öncesinde, 31 milyon 300 bin turist ile kırılmıştı.

Geçen sene turist sayısında kırılan rekor ile birlikte turizm gelirlerinin de yüzde 20'lik bir artışla yaklaşık 20 milyar 500 milyon euroya ulaştığı duyuruldu.

2022 yılına kıyasla geçen sene AB ülkelerinden Yunanistan'ı tercih edenlerin oranı yüzde 15.6 oranında arttı. Özellikle Alman ve Fransız turistlerin Yunanistan'da tatil yapmayı tercih ettiği belirtiliyor. Bu arada AB dışındaki ülkelerden de Yunanistan'da tatil yapmayı tercih edenlerin oranı yüzde 20.8 oranında artış gösterdi.

Geçen sene Yunanistan'daki hava sıcaklıkları kimi bölgelerde 46 derece kadar yükselmiş, Temmuz ayında Rodos ve Korfu adalarında meydana gelen yangınlar binlence turistin tahliye edilmesine yol açmıştı. Yangınlarda 26 kişi hayatını kaybetmişti. Eylül ayında da Yunanistan sel felaketiyle sarsılmıştı.

AFP/ DA, HT

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