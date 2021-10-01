 Yunanistan′da Afgan sığınmacı endişesi | Avrupa | DW | 01.10.2021

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Avrupa

Yunanistan'da Afgan sığınmacı endişesi

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Afganistan'dan olası bir "sığınmacı akınına" işaret ederek, 2015 yılındaki sığınmacı krizinin tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

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Afganistan'da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından,  Afgan sığınmacıların sayısının artabileceği ihtimali göç yolları üzerinde bulunan ülkelerde endişe yaratıyor. 

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Türkiye yakınlarındaki Sisam adasında bulunan sığınmacı kampını ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, 2015 yılındaki sığınmacı krizinin tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

2015 yılında Suriye savaşını müteakip 1 milyon sığınmacı yasa dışı olarak Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışmıştı.

Mitsotakis’den ortak göç politikası çağrısı

Atina’ya dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "2015 yılındaki gibi kontrolsüz sığınmacı akınlarına izin vermeyeceğiz" diyen Mitsotakis, Avrupa’nın Afganistan’ın komşuları ile Afganların bölgede kalması için görüşmesi gerektiğini kaydetti. Mitsotakis AB'nin ortak bir göç politikasına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yunanistan’ın Perşembe günü 26 Afgan kadın ve avukatları ile ailelerini kabul ettiğini belirten Mitsotakis, ancak bu tür vakaların "istisna" olduğunun da altını çizdi.

Yunanistan Başbakanı "İnsan kaçakçıları ve Ege'yi geçmek isteyen müşterilerine bunun boşa harcanan para olduğu mesajını veriyoruz" şeklinde uyarıda bulundu.

Kamplar hapishaneye benzediği gerekçesiyle eleştiriliyor

Göç politikasını sertleştiren Yunanistan bu ay Sisam adasında Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen sığınmacı kampını açtı. Ancak bu kamp insan hakları kuruluşları tarafından cezaevine benzediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Avrupa’nın en büyük sığınmacı kampı Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria, 8 Eylül 2020 tarihinde çıkan yangında kullanılmaz hale gelmişti. 12 binden fazla sığınmacıyı evsiz bırakan Moria mülteci kampındaki yangın sonrası evsiz kalan sığınmacılar için halen geçici barınaklarda varolma mücadelesi veriyor.

rtr/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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