Yunan basını: Fikir ayrılıklarına rağmen Ege'de sular sakin

Yunanistan'ın tirajı yüksek gazetelerinden muhafazakâr eğilimi Kathimerini'de yayımlanan "Fikir ayrılıklarına rağmen sakin sular" başlıklı yorumda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in tüm anlaşmazlıklara rağmen normalleşme sürecine devam etmekte mutabık kaldıkları vurgulandı:

"İki lider, bitmek bilmeyen Yunan-Türk anlaşmazlıklarının gölgesinde, sıkıntılı bir atmosferde bir araya geldi. Her iki lider de ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda çaba sarf edebilecekleri konusunda hemfikir bir resim çizdi. Erdoğan'ın yeniden 'Türk' olarak tanımladığı, Trakya'daki Müslüman azınlık konusunun yanı sıra Kariye Kilisesi'nin kısa süre önce bir camiye dönüştürülmüş olması, Kıbrıs sorunu ve Hamas örgütünün karakteri konusundaki fikir ayrılıkları, elbette şaşırtıcı değialdi."

Bulvar gazetesi Ethnos gazetesinde yayımlanan ve başlığında "Ege'de sakin sular" ifadesine yer verilen yorumda ise taraflar arasındaki anlaşmazlıkların Ortadoğu'daki savaşa kadar uzandığı savına yer verildi:

"Yunanistan ve Türkiye, hemfikir olmadıkları konusunda hemfikir. İki ülke arasındaki farkların aşılması mümkün değil. Atina ve Ankara'nın, İsrail ve Filistin arasındaki savaşa dair tutumlarındaki farklılıklar, bu görüşmenin ardından daha da belirginleşti. Her iki taraf da gerilimin tırmanmasını istemiyor, bunun aksine müzakerelerin sürdürülmesini destekliyorlar. Bunun Ege'deki durumun dinmesini sağlayıp sağlamayacağı henüz belirsiz olsa da bunun gerçekleşmesi en olası senaryo."

Yunanistan'ın tirajı en yüksek olan gazetesi Ta Nea'da yer alan yorumda da ikili ilişkilerde sağduyunun hüküm sürdüğü savından hareketle, Ege Denizi'ne atıfla "sakin sular" benzetmesi yapıldı:

"Ortak basın açıklaması yapılırken Erdoğan, Ege Denizi'ndeki gri bölgelerden bahsetmekten kaçındı. Erdoğan, bu gri bölgelere Yunanistan'ın planladığı deniz parkı projesinden bahsederken kısaca atıfta bulundu. Yunanistan Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasında kameralar önünde gözler önüne serilen anlaşmazlıkların yaşanacağı, liderler konuşmalarını önceden hazırladıklarından ötürü aslında önceden belliydi. Mitsotakis'in Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamasına sinirlenen Erdoğan, toplantının sonuna doğru söz aldı ve Hamas'ın bir direniş örgütü olduğunu savundu."

Ethnos'taki yoruma paralel olarak taraflar arasındaki fikir ayrılıkları, sol eğilimli gazete Efimerída ton Syntaktón'da yayımlanan değerlendirmede de mercek altına alındı:

"Mitsotakis ve Erdoğan, Gazze de dahil olmak üzere aralarındaki fikir ayrılıklarını teyit etmiş oldu. Görüşmenin en ilgi çekici anı şüphesiz Başbakan Mitsotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasında, Filistinlilerin katledilmesine ilişkin kameralar önünde meydana gelen, görece yumuşak üsluplu tartışma oldu. Gazze Şeridi'nde yaşananlara odaklanan Erdoğan, soykırım ve katliamdan bahsetti. Her iki taraf arasındaki fikir ayrılıkları, görüşmelerden alınan sonucun olumlu olmadığını gösteriyor."

Ekonomi gazetesi Naftemporiki'de yer alan yorumda ise iki lider arasındaki çatışma alanlarına değinildi:

"Görüşme aslında olumlu bir atmosferde geçti. Ancak iki lider, Hamas, azınlıklar ve Kariye konularında bilek güreşine girişti. Türkiye Cumhurbaşkanı, Yunanistan'da tepki yağmuruna neden olan, Kariye Kilisesi'nin camiye dönüştürülmesi adımı konusunda, kültürün savunulması argümanına atıfta bulundu ve Kariye'yi herkesin ziyaret edebileceğini dile getirdi."

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