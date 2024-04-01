Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başladı

Türkiye kıyılarına yakın 10 Yunan adasında Türk vatandaşları için hızlı vize uygulaması başlatıldı. 60 euro karşılığında verilecek vize 7 güne kadar geçerli olacak.

Türkiye kıyıları yakınındaki Yunan adalarına Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık'taki Yunanistan ziyareti sırasında Başbakan Kiryakos Mitsotakis tarafından açıklanan uygulama, iki ülke arasındaki normalleşme adımları çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun da onayını almıştı.

On Yunan adasında geçerli olacak uygulama kapsamında Türk vatandaşları 60 euro ödeyerek 7 güne kadar adaları ziyaret edebilecek. Girişte pasaport kontrolü ve parmak izni kaydı yapılacak. Yunanistan AB içi serbest dolaşım bölgesi Schengen'e dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmeyecek, aynı şekilde Yunanistan'dan diğer Schengen ülkelerine geçişleri mümkün olmayacak.

Uygulamanın geçerli olduğu adalar Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryoz, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki ve Meis olarak açıklandı. Bazı küçük adalarda kapıdan vize uygulamasının Haziran ayında başlatılması planlanıyor.

Yunan yetkili: Türklerden yoğun talep var

Rodos Liman Fonu Başkanı Vassilis Vayiannakis, bugün uygulamanın ilk gününde AP ajansına yaptığı açıklamada, "Yeni sistem hazır. Türk ziyaretçilerden yoğun talep var. Bugün için yanaşması planlanan tekne yok. Tekneler bu hafta içinde gelmeye başlayacak" dedi.

Rodos adasında Türk ziyaretçiler için yeni bir vize terminali açılırken ziyaretçi akınına uğraması beklenen Midilli'de de liman tadilattan geçirildi.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, uygulamanın turizmi canlandıracağını ve yoğun olmayan dönemlerde de ziyaretleri teşvik ederek yerel ekonomilere yardımcı olacağını belirterek, hızlı vizenin sadece yaz aylarında değil, tüm yıl boyunca verileceğini kaydetti.

Yunan ekonomisi için turizm büyük önem taşıyor. Yunan Merkez Bankası verilerine göre ülkeyi geçen yıl 32,7 milyon turist ziyaret etti ve 20,5 milyar euroluk turizm geliri elde edildi.

Yunanistan ile Türkiye arasında pozitif gündem yaratma çabaları ve normalleşme adımları çerçevesinde Erdoğan'ın Aralık ayındaki Yunanistan ziyareti sonrasında Mitsotakis'in de Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

AP / BK,ET

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