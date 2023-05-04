YSK: Yurt dışında 1 milyon 138 bin kişi oy kullandı

Yüksek seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada, yurt dışı ve gümrüklerde bugüne dek toplam 1 milyon 138 bin 743 kişinin oy kullandığı bildirildi.

YSK'nın kamuoyu ile paylaştığı bilgiye göre, Perşembe günü TSİ 13.00 itibarıyla, "Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri" için yurt dışında yaşayan toplam 1 milyon 138 bin 743 vatandaş, büyükelçilik, başkonsolosluk ve gümrük noktalarında oy kullandı. Seçimler için oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'a kadar devam edecek.

Avrupa'da sandık sayıları artılıyor

YSK diğer yandan Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Lüksemburg'daki 19 yerde sandık sayısının artırılacağını bildirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, daha önce sandık kurulması kararlaştırılan Almanya'daki dokuz noktada bu kararın iptaline ve katılımın fazla olduğu Avrupa'daki 19 yerde sandık sayılarının artırılmasına hükmedildi.

Buna göre Alman makamları tarafından sandık açılması onaylanmayan Bielefeld, Fulda, Limburg, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund, Siegen, Ulm ve Kiel şehirlerindeki seçim iş ve işlemleri iptal edildi.

Almanya'da Düsseldorf Başkonsolosluğu, Essen Başkonsolosluğu, Frankfurt Başkonsolosluğu, Hannover Başkonsolosluğu, Kassel Başkonsolosluğu, Karlsruhe Başkonsolosluğu, Münster Başkonsolosluğu, Nürnberg Başkonsolosluğu, Stuttgart Başkonsolosluğu, Avusturya'da Viyana Başkonsolosluğu, Fransa'da Paris Başkonsolosluğu, Bordeaux Başkonsolosluğu, Lyon Başkonsolosluğu, Nantes Başkonsolosluğu, Strasbourg Başkonsolosluğu, Marsilya Başkonsolosluğu, Hollanda'da Deventer Başkonsolosluğu, Amsterdam Başkonsolosluğu ve Lüksemburg'ta Lüksemburg Başkonsolosluğu'ndaki sandık sayıları YSK'nın aldığı kararla artırıldı.

DHA,DW / ET,BÖ

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