  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Berlin Başkonsolosluğu önünde, 14 Mayıs Seçimleri için oy kullanma sırasında bekleyenler - (27.04.2023)
Berlin Başkonsolosluğu önünde 14 Mayıs Seçimleri için oy kullanma sırasında bekleyenlerFotoğraf: Aysegül Ilgin/DW
PolitikaTürkiye

YSK: Yurt dışında 1 milyon 138 bin kişi oy kullandı

57 dakika önce

YSK, bugüne dek yurt dışında 1 milyon 138 bin 743 kişinin sandık başına gittiğini duyurdu. Avrupa'da 19 yerde, yoğun katılım nedeniyle sandık sayısı artırılıyor.

https://p.dw.com/p/4QuzG

Yüksek seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada, yurt dışı ve gümrüklerde bugüne dek toplam 1 milyon 138 bin 743 kişinin oy kullandığı bildirildi.

YSK'nın kamuoyu ile paylaştığı bilgiye göre, Perşembe günü TSİ 13.00 itibarıyla, "Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri" için yurt dışında yaşayan toplam 1 milyon 138 bin 743 vatandaş, büyükelçilik, başkonsolosluk ve gümrük noktalarında oy kullandı. Seçimler için oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'a kadar devam edecek.

Avrupa'da sandık sayıları artılıyor

YSK diğer yandan Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Lüksemburg'daki 19 yerde sandık sayısının artırılacağını bildirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, daha önce sandık kurulması kararlaştırılan Almanya'daki dokuz noktada bu kararın iptaline ve katılımın fazla olduğu Avrupa'daki 19 yerde sandık sayılarının artırılmasına hükmedildi.

Buna göre Alman makamları tarafından sandık açılması onaylanmayan Bielefeld, Fulda, Limburg, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund, Siegen, Ulm ve Kiel şehirlerindeki seçim iş ve işlemleri iptal edildi.

Almanya'da Düsseldorf Başkonsolosluğu, Essen Başkonsolosluğu, Frankfurt Başkonsolosluğu, Hannover Başkonsolosluğu, Kassel Başkonsolosluğu, Karlsruhe Başkonsolosluğu, Münster Başkonsolosluğu, Nürnberg Başkonsolosluğu, Stuttgart Başkonsolosluğu, Avusturya'da Viyana Başkonsolosluğu, Fransa'da Paris Başkonsolosluğu, Bordeaux Başkonsolosluğu, Lyon Başkonsolosluğu, Nantes Başkonsolosluğu, Strasbourg Başkonsolosluğu, Marsilya Başkonsolosluğu, Hollanda'da Deventer Başkonsolosluğu, Amsterdam Başkonsolosluğu ve Lüksemburg'ta Lüksemburg Başkonsolosluğu'ndaki sandık sayıları YSK'nın aldığı kararla artırıldı.

DHA,DW / ET,BÖ

DW Türkçe'ye nasıl sansürsüz ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

DEVA Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Muhalefet kazanırsa ekonomiyi kim yönetecek?

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İstanbul Borsası

14 Mayıs: İş dünyası sandıktan ne bekliyor?

14 Mayıs: İş dünyası sandıktan ne bekliyor?

Ekonomi13 saat önce
Türkei | Metzgerei

Et fiyatları neden yükseliyor?

Et fiyatları neden yükseliyor?

Ekonomi23 saat önce
Türkei | Reportagebilder aus der Stadt Rize

Rize: Erdoğan'ın memleketinde muhalefetin şansı var mı?

Rize: Erdoğan'ın memleketinde muhalefetin şansı var mı?

Politika3 Mayıs 2023
Wahl in der Türkei - Plakate in Nürnberg

Almanya'da Erdoğan afişleri yüzünden yönetmelik değişiyor

Almanya'da Erdoğan afişleri yüzünden yönetmelik değişiyor

Politika3 Mayıs 2023
Araştırmacı gazeteci Oscar Martinez

DW İfade Özgürlüğü Ödülü Martínez'in

DW İfade Özgürlüğü Ödülü Martínez'in

Basın özgürlüğü3 Mayıs 2023
Türkei | Diyarbakir

Diyarbakır: Denkleme CHP de girmek istiyor

Diyarbakır: Denkleme CHP de girmek istiyor

Politika3 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön