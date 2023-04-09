Milletvekili aday listeleri YSK'ya sunuldu

Siyasi partiler 14 Mayıs milletvekili genel seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili aday listelerini sundu. AKP, CHP ve İYİ Parti listelerinde milletvekilleri listelerinde yarıdan fazla değişim yaşandı. AKP'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç tüm kabine aday oldu.

"Tek" ve "ortak" liste mesaisi

CHP'de cumartesi günü 19:00'da gerçekleşeceği duyurulan Parti Meclisi, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat partilerinin CHP listesinden aday olması ve sabaha kadar süren yoğun trafik nedeniyle sürekli ertelendi. Parti Meclisi toplantısına Pazar günü sabah saatlerinde başlayabildi. CHP, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş, Yozgat, Aksaray, Bayburt illerinden, İYİ Parti ise Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın, Düzce illerinde aday çıkarmadı. Bu illerden örneğin Yozgat'ta CHP milletvekili Ali Keven, İYİ Parti listesinden aday gösterildi. İki parti arasında fermuar yöntemi uygulandı. CHP listelerinde DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili isimler de yer aldı. CHP 4 partiye 40'ın üzerinden kontenjan ayırdı.

CHP listelerinden girdiler

AKP döneminin eski bakanları, Sadullah Ergin ile Selma Aliye Kavaf ile DEVA Sözcüsü İdris Şahin ile DEVA Milletvekili Mustafa Yeneroğlu gibi isimler başta olmak üzere 20'ye yakın DEVA partili CHP listesinde yer aldı.

Saadet Partisi’nden de parti sözcüsü Birol Aydın, genel başkan yardımcısı Bülent Kaya başta olmak üzere 20'yi aşkın isim listelerde yer aldı.

Gelecek Partisi’nden de genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ Muğla'dan, Sema Silkin Ün Denizli'den Selim Temurci İstanbul'dan olmak üzere 15'i aşkın isim de CHP'den aday oldu.

Demokrat Parti'den de başta Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt olmak üzere bazı isimler listelerde yer aldı.

Mustafa Sarıgül Erzincan'dan aday oldu Fotoğraf: Reuters

Listede sürpriz isimler

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi İstanbul'dan aday oldu. CHP'de mevcut 134 vekilin 64'ü aday yapılmadı. Bu isimler arasında genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel ve Bülent Kuşoğlu'nun yanı sıra Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi gibi çok sayıda isim de bulunuyor. CHP'den yapılan açıklamada iktidara gelinmesi halinde bu isimlerin bazılarının "devlet yönetiminde değerlendirileceği" açıklandı.

İYİ Parti'de de mevcut 36 milletvekilinin 25'i ile yollar ayrılırken Başkanlık Divanı’nından ise sadece Ahmet Kamil Erozan, Bilge Yılmaz ve Ayfer Yılmaz’a listede yer verilmedi. Bu isimlerin olası iktidar değişikliğinde bakan olarak kabineye girmesi bekleniyor.

İYİ Parti'de de Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş, eski futbolcular Gökhan Zan ve Ünal Karaman gibi adaylar yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Fotoğraf: Aydin Üstünel/DHA

AKP'de iki bakan listede yok

AKP'nin listelerinde de TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Genel Sekreter Fatih Şahin, Grup Başkanvekilleri Yılmaz Tunç ve Bülent Turan da dahil olmak üzere hiçbir 3 dönemlik isim aday yapılmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 17 bakanın yer aldığı kabinede de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy haricindeki tüm bakanlar listede yer aldı. İki bakanın vekil olmayı istemediği ve affını istediği kaydedildi.

Fuat Oktay Ankara'dan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den, Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'dan aday oldu.

HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu İstanbul'dan aday gösterildi Fotoğraf: DHA

HÜDAPAR ve DSP listelerde

AKP'den daha önce bakanlık yapan isimlerden Faruk Çelik, Bülent Tüfenkçi ile eski vekillerden Haluk İpek gibi isimler de yeniden aday oldu.

Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç Manisa'dan, Eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek de Ankara'dan listede yer aldı.

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti'den aday olurken oğlu Tuğrul Türkeş ise AKP Ankara'da yer aldı.

AKP listelerinden seçime gireceği açıklanan HÜDAPAR'a 4 kontenjan verilirken HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan aday gösterildi. DSP'ye de 3 kontenjan verilirken Genel Başkan Önder Aksakal İstanbul'dan aday yapıldı.

Hatay Valisi iken istifa eden ve aday adayı olan Rahmi Doğan ise listeye alınmadı.

Cengiz Çandar Diyarbakır'dan aday gösterildi Fotoğraf: DW

Yeşil Sol Parti ve TİP ayrı ayrı sundu

HDP seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla girme kararı alırken HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar Şanlıurfa'dan, Pervin Buldan Van'dan aday oldu. Yeşil Sol Partisi Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar İstanbul'dan, diğer eş sözcü İbrahim Akın ise İzmir’den aday gösterildi.

HDP'nin eski milletvekili Sırrı Sakık Ağrı’dan, Sırrı Süreyya Önder ise İstanbul’dan aday listelerinde yer aldı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen de Ankara'dan milletvekili adayı oldu.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Antalya'dan, Gazeteci Hasan Cemal, İstanbul'dan, Cengiz Çandar Diyarbakır'dan, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan İstanbul'dan aday gösterildi.

TİP'te de Genel Başkan Erkan Baş İstanbul 3'üncü Bölge'den, Ahmet Şık 2'nci Bölge'den, Sera Kadıgil ise 1'inci Bölge'den aday gösterildi. Hatay Milletvekili Barış Atay, Antalya'da 2'nci sıradan aday oldu.

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