Washington'dan Ankara'ya: Artık harekete geçme zamanı geldi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, İsveç'in NATO üyeliği için "o anı iple çekiyoruz" dedi, Ankara’ya da "artık harekete geçme zamanı geldi" mesajını ilettiklerini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, İsveç'in çok yakında NATO üyesi olacağını ve "o anı iple çektiklerini" söyledi.

James O'Brien, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, aralarında DW Türkçe muhabirinin de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Salı günü Brüksel'de başlayacak olan ve iki gün sürmesi beklenen toplantıların gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan O'Brien'a, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye ve Macaristan nedeniyle gecikmesi hakkında çok sayıda soru yöneltildi.

"Bize onay için oyları toplamaya çalıştıklarını söylediler"

"İsveç'in ittifakın 32'inci üyesi olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. İsveç ilk günden itibaren ittifaka çok büyük katkı sağlayacaktır" diyen O'Brien, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk ve Macar müttefiklerimiz bize onay sürecini engelleyecek esaslı bir sorun bulunmadığını, sadece onayı sağlayacak oyları toplamaya çalıştıklarını söylediler. Biz artık harekete geçme zamanının geldiğini, gecikmenin hiç bir fayda sağlamayacağını ilettik. İsveç'in çok yakında ittifaka üye olmasını öngörüyoruz. O anı iple çekiyoruz."

James O'Brien Fotoğraf: Rod Lamkey/CNP/picture alliance

F-16 sorusuna ihtiyatlı yanıt

ABD'li Bakan Yardımcısı O'Brien'a, "Ankara, ABD'nin F-16 taleplerine onay vermesi yönündeki umudunu kaybetmiş görünüyor. Türkiye Eurofighter almak istediğini duyurdu… Türkiye'nin hava kuvvetlerinin modernizasyonu, NATO'nun caydırıcılığı ve savunma pozisyonu için de önemli mi? Size göre Türkiye'nin F-16 taleplerinin onaylanmasına katkıda bulunabilecek somut koşullar nelerdir?" sorusu da yöneltildi.

ABD Bakan Yardımcısı O'Brien'ın bu soruya verdiği cevapta, "ABD Başkanı Biden uzun süredir Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklediğini söylüyor. Şu anda, bu konuda ilerleme sağlamayı umduğumuzu söylemek dışında, söyleyebileceğim bir şey yok" yanıtıyla yetinmesi dikkat çekti.

Türkiye F-16 filosunun modernizasyonu için ABD'den onay bekliyor Fotoğraf: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance

Türkiye Rusya yaptırımlarını mı deliyor?

ABD Bakan Yardımcısı O'Brien'a, Türkiye'den Rusya'ya gönderilen, askeri amaçlı da kullanılabilecek ürünlerin ihracatında yaşanan büyük artış da soruldu.

Soruyu, "ABD olarak AB, İngiltere ve G7 partnerlerimizle birlikte, kilit partnerlerimizin Rusya'nın yaptırımlarımızı deldiği yerlere dönüşmesini istemediğimizi açıkça belirttik" sözleriyle yanıtlamaya başlayan ABD'li bakan yardımcısı, Türkiye'nin bazı ürünlerin Rusya'ya geçişini önlemeye dönük bir takım reformları hayata geçirdiğini söylemekle birlikte, "Ancak görünen o ki daha yapılması gereken şeyler var" dedi.

"En kısa sürede sona ermesi gerekiyor"

James O'Brien, Rusya yaptırımlarının Türkiye üzerinden baypas edilmemesi için atılması gereken adımlarla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"ABD bazı kişi ve kurumlara yönelik yaptırım kararı aldı. Bunlardan bazıları, savaş alanında kullanılan elektronik malzemeleri Türkiye üzerinden Rusya'ya taşımaya çalışan şirketleri kuran Rus vatandaşlarıdır. Yaptırımlar sonrası bunun önlenmesi için bazı ilerlemeler kaydedildiğini gördük. Ama bu asla bitmeyecek bir iş. Ruslar her zaman daha fazlasını ithal etmeye çalışıyor. Bizim de Rusya'ya kapıları kapatmaya devam etmemiz önemli. Aksi takdirde bu hafta sonu Kiev'e yapılan büyük saldırı gibi daha fazla olayla karşılaşırız… Bu saldırıların yapılmasını sağlayan ürünlerin genellikle Batı'dan ya da G7 ülkelerinden ithal edildiğini ve birkaç ülke üzerinden geçirildiklerini biliyoruz. Tüm bunların mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerekiyor."

"Karadeniz son derece önemli"

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Karadeniz ile ilgili olarak da dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde Karadeniz'in seyrüsefere açık kalmasını sağlamaya büyük önem verdiklerini aktaran ABD'li yetkili, Rusya'nın Karadeniz'i ticaretin kısıtlandığı bir alana dönüştürmesini engellemek için Karadeniz'e kıyıdaş NATO müttefikleriyle birlikte çalıştıklarını vurguladı.

O'Brien, "Tahılın küresel pazarlara ulaştırılmasında Karadeniz son derece önem taşımaktadır… Bu nedenle Ukrayna'nın, Romanya, Moldova ve AB'nin çok güçlü desteği ile ihracatını arttırmak için attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

ABD, Rusya'nın Karadeniz'i ticarete kapalı bir alana çevirmesine izin verilmemesi gerektiğini savunuyor Fotoğraf: Yulii Zozulia/Ukrinform/abaca/picture alliance

Rusya'nın Türkiye arabuluculuğunda imzalanan BM Tahıl Anlaşması'ndan Temmuz ayında çekildiğini ve aslında bu yolla Ukrayna'nın ihracatını durdurmayı amaçladığını dile getiren James O'Brien, "Ancak son aylarda Ukrayna'nın ihracatını daha da arttırdığını, hatta tahıl anlaşması boyunca ulaştığı seviyeyi aşabildiğini görüyoruz" dedi.

ABD'li bakan yardımcısı bunda Rus ordusunu geri püskürten Ukrayna ordusunun sergilediği kararlılığın kilit önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Paşinyan'a güçlü destek

Basın brifinginde, ABD'nin NATO ile Ermenistan arasında iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin yaklaşımı da soruldu. ABD Bakan Yardımcısı O'Brien, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ülkesinin sınırlarını açmak ve Batı ile ilişkilerini geliştirmek konusunda "çok cesurca" hareket ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ermenistan vatandaşları için çok cesaretlendirici adımlar attı, reformlar gerçekleştirdi… Ayrıca Başbakan Paşinyan Azerbaycan ile barış anlaşması konusunda cesur bir ses olmuştur. Bu yolla Ermenistan'ın ekonomik kalkınmasına odaklanması, güvenlik alanındaki ilişkilerini geliştirmesi, Orta Asya'dan, Türkiye üzerinden ticari ilişkilerini geliştirebilmesi söz konusu olabilir. Bunların hepsi bizim çok görmek istediğimiz gelişmelerdir…"

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?