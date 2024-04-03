Vanlılar gergin: YSK'nın Zeydan kararı bekleniyor

DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediyesi'nin başkan adayı olarak gösterilen ve 31 Mart yerel seçimlerinde rakiplerine karşı yüzde 55 oy alan Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmemesi Van'da öfkeye neden oldu.

Zeydan'a mazbata verilmemesi sebebiyle kentte dünden bu yana protesto gösterileri düzenleniyor. Gösterilerin kentin geneline yayılması üzerine ise Van'da geniş güvenlik önlemleri alındı ve takviye polis ekipleri getirildi. Van Valiliği gösteri yapmak amacıyla kente geldiğinden kuşku duyulan kişilerin de kente girişini yasakladı.

Polisin tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale ettiği gösterilerde şu ana kadar 9 kişi yaralandı, 30'dan fazla kişi de gözaltına alındı.

Fotoğraf: Felat Bozarslan/DW

Gösteriler, Salı günü gece geç saatlere kadar Cumhuriyet ve İki Nisan caddeleri ile ara sokaklarda devam etti.

Van Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanan Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğini kaybettiği gerekçesiyle mazbata dün yüzde 27,15 oy alan AKP'li Abdulahat Arvas'a verilmişti.

Protesto gösterileri ikinci gününde devam ediyor

Hareketli geçen gecenin ardından Van, Çarşamba gününe sakin başladı. Gece yaşanan olayların izlerinin sabah görüldüğü kent, öğlen saatlerinde yeniden hareketlendi.

Van'da Salı gecesi yaşanan çatışmaların ardından Fotoğraf: Felat Bozarslan/DW

Vanlıların ikinci gününe giren protesto gösterilerine polis yine sert müdahale etti. Ara sokaklara dağılan göstericiler daha sonra yeniden kent merkezinde toplandı. Protesto gösterilerinin en çok kullanılan sloganı "Hak, hukuk, adalet" oldu.

Kentte çeşitli noktalarda polis ve göstericiler arasında çatışmalar devam ediyor.

Zeydan'a destek için Van'a geldiler

Süreci Van'dan takip eden Abdullah Zeydan'a da bugün çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcisi destek ziyaretinde bulundu. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da MYK toplantısını Van'da gerçekleştirdi.

Van'a gelenler arasında Leyla Zana, Başak Demirtaş, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da bulunuyor.

Van'da Abdullah Zeydan için düzenlenen destek yürüyüşünden Fotoğraf: Felat Bozarslan/DW

Heyet, Zeydan'la bir süre görüştükten sonra halkın toplandığı parka yürümek istedi. Polisin bir süre engellediği yürüyüşe daha sonra izin verildi. Burada halkla bir araya gelen siyasi parti temsilcileri, Abdullah Zeydan'a destek açıklaması yaptı.

Zeydan YSK'ya itiraz etti

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan, mazbatasının verilmemesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) da itirazda bulundu. İtiraz sonrası DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Zeydan, olayı büyük bir hukuksuzluk ve yargı skandalı olarak değerlendirdi.

Bunun halkın iradesine kurulan bir pusu olduğunu söyleyen Zeydan, herkesin tuzağın farkında olduğunu belirtti. YSK'nın aklı selim, hukuka ve adalete uygun bir karar vermesini beklediklerini belirten Zeydan, bu hukuksuzluğun kendi şahsı veya Van ile ilgili olmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Artık bütün toplumu ilgilendiren, adaleti, hukuku, demokrasiyi, vicdanı ilgilendiren bir konu. Türkiye kamuoyunun bu hak gaspına, irade gaspına karşı ortaya koyduğu irade, ortaya koyduğu birliktelik çok değerli, çok kıymetlidir. Bunun yeni bir sürece vesile olmasını da diliyoruz. Çünkü bizim ihtiyacımız olan budur. Toplumsal barıştır. Bu dayanışmanın Türkiye'de hukuku ve adaleti işler bir hale getireceğine, hukuk devletine dönüş açısından da bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz."

Van sokaklarında öfke

Mazbata iptalinin öfkeye sebep olduğu kentte bugün kepenkler de açılmadı. Protesto gösterilerine katılmayan Vanlılar da Zeydan'ın başkanlığının iptal edilmesine tepkili.

İki Nisan Caddesi'nde yürüyen ve gösterilere katılmadığını söyleyen Şahin Balık, AKP'nin son seçimde Van'dan hiç belediye kazanmadığına dikkat çekiyor. Halkın iradesinin gasp edildiğini söyleyen Balık, bunu kesinlikle kabul etmediklerini söylüyor.

İsminin Doğan olduğunu söyleyen ancak soyadını gizleyen bir genç de halkın iradesiyle seçilen bir kişiye yapılan muameleyi kabul edemediğini belirtiyor. Öğrenci olduğunu ve Van'da yaşadığını söyleyen Doğan, Abdullah Zeydan'a mazbatasının derhal verilmesini, aksi durumda ise kimsenin hukuk sistemine inancının kalmayacağını dile getiriyor.

Gözler artık YSK'nın vereceği kararda. Yakın zamanda verilecek kararın bölgedeki tansiyonu düşürebileceği gibi artırabileceği de belirtiliyor.

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