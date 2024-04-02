Van'da mazbata AKP'li Arvas'a verildi

DEM Parti 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden büyükşehir belediye başkanlığına seçilen Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın daha önce iade edilen memnu haklarının geri alındığını açıkladı. Açıklamada Zeydan'ın tüm hukuki süreçleri tamamlayarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurduğu ve adaylığının incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edildiği hatırlatıldı.

29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika, seçime iki gün kala Adalet Bakanlığının idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan'ın memnu haklarına itiraz ettiğini duyuran DEM Parti "Yetkili savcılık, talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurmuştur. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddetmiştir. Karar henüz kesinleşmeden, yani itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan hemen YSK'ya bildirimde bulunmuştur" dedi.

Abdullah Zeydan Fotoğraf: DHA

"Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir. Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür" diyen DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu "Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

DW Türkçe'nin aldığı bilgiye göre Abdullah Zeydan, memnu haklarının iadesi kararını Nisan 2023 tarihinde yargılandığı mahkemeden aldı. Mahkemenin bu kararına da o dönem savcılığın itiraz etmediği ve kararın kesinleştiği öğrenildi.

Mazbata AKP'li Arvas'a verildi

AKP'nin Van'da belediye başkanlığı mazbatasının kendi adaylarına verilmesi için Van İl Seçim Kurulu'na başvurmasının ardından, İl Seçim Kurulu, mazbatayı seçimi kaybeden AKP'li Abdulahat Arvas'a verdi.

Kararında, Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığından seçilememiş sayılmasına" ifadesini kullanan İl Seçim Kurulu, "sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın" verilmesi kararı aldı.

DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere kentteki 14 belediyenin tümünü kazanmış, İl Genel Meclisinde ise sandıktan büyük farkla birinci parti olarak çıkmıştı. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Abdullah Zeydan Van'da oyların yüzde 55,48'ini alarak ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas'a 28 puan fark atmıştı.

Şimdi ne olacak?

Gözler şimdi AKP'nin itirazı üzerine YSK'nın ne karar vereceğine çevrildi. YSK, 2019'daki yerel seçim sürecinde seçilme yeterliliğini kaybeden 6 adayın yerine en çok oyu alan ikinci adaya mazbatayı vermişti. 2019'da Kozan'da belediye başkanlığını MHP'li Nihat Atlı kazanmıştı. Ancak Atlı'nın daha sonra sabıkası olduğu ortaya çıkınca seçilme yeterliliğini kaybetmişti. Bunun üzerine YSK; en çok oyu alan Saadet Partisi'nin adayı Kasım Özgan'a mazbatayı vermişti.

DW Türkçe'ye konuşan AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi durumunda en çok oyu alan ikinci sıradaki adaya mazbatasının verilmesinin kural olduğunu iddia etti.

Memnu hak nedir?

Memnu, men edilmiş ya da yasaklanmış anlamına geliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesi kişinin belli haklardan yoksun bırakılmasını düzenliyor. İşlenen suçun kasıtlı olması, hapis cezasına hükmedilmesi, failin 18 yaşını doldurmuş olması durumunda kişi işlemiş olduğu suç dolayısıyla mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bazı haklardan yoksun bırakılabiliyor.

Kişi bu çerçevede "sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten", "seçme ve seçilme ehliyetinden", "velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan", "vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan", "bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten" yoksun bırakılabiliyor.

DW / EC,AU,JD,ET

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