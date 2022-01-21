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Türkei DW-Reporter Felat Bozarslan
Fotoğraf: privat

Felat Bozarslan

Savaş ve çatışma bölgeleri, insani krizler, göç, güvenlik, mülteciler ve Ortadoğu üzerine haberler yapıyor.

2019 yılından bu yana DW Türkçe’nin Diyarbakır muhabiri olarak çalışan Felat Bozarslan, Irak, Suriye ve Türkiye’nin doğusundaki gelişmeleri aktarıyor.

Gazeteciliğe 1996 yılında Sabah Gazetesi‘nde başladı, 1997’den itibaren İhlâs Haber Ajansı'nda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak olayları takip etti. 2003 yılında ABD'nin Irak operasyonu sırasında iki yıl boyunca savaş muhabirliği yaptı. 

2006’da Doğan Haber Ajansı İstanbul İstihbarat Servisi'nde çalışmaya başlayan Bozarslan, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ortadoğu ziyaretlerini takip etti, 2011 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da meydana gelen ekonomik kriz olaylarını izledi. Aynı zamanda Libya, Afganistan, Irak, Suriye gibi kriz bölgelerinde çalıştı.

2012 yılında DHA'nın Diyarbakır Bürosu'na atanan Bozarslan, Irak'taki IŞİD krizi ve bölgedeki birçok krizi sahada takip etti. IŞİD’in Musul'u işgalinden itibaren Irak’taki cephelerde sıcak çatışmaları takip eden Bozarslan, Musul'un kurtarılması operasyonunu da savaş cephesinden Türkiye televizyonlarına aktardı.

2018 yılının Ekim ayında, DHA'daki görevinden kendi isteğiyle ayrılan Bozarslan, 2019 yılı Ocak ayından bu yana DW Türkçe Diyarbakır muhabiri olarak çalışıyor.

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