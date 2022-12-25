Uluslararası toplumdan Taliban'a sert tepki

Afganistan'da Taliban yönetiminin sivil toplum kuruluşlarında (STK) kadınların çalışmasını yasaklama kararı, uluslararası toplumun sert tepkilerine neden oldu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, kadınların "kamusal ve siyasi hayatın tüm alanlarından sistematik bir biçimde" dışlanmasının ülkeyi geriye götüreceği, ayrıca barış ve istikrar çabalarını da tehlikeye atacağı ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken de, söz konusu kararın "Afganistan halkı için bir yıkım anlamına gelebileceğini" dile getirdi. Blinken konuyla ilgili Twitter mesajında, "Taliban'ın Afganistan'da insani yardım dağıtan kadınlara getirdiği yasağın, milyonlarca kişi için hayati önem taşıyan ve hayat kurtaran yardımları sekteye uğratacağından derin endişe duyuyoruz. Kadınlar dünyanın dört bir yanındaki insani yardım operasyonlarının merkezinde yer almaktadır" dedi:

Avrupa Birliği (AB) de radikal İslamcı Taliban'ın kararını "en sert biçimde" kınadığını duyurmuştu.

Kadınlara STK'larda çalışma izni verilmeyeceğini Cumartesi günü açıklayan Taliban, bu kararı kadınların İslami kurallara uygun bir şekilde kapanmamasına gelen "ciddi şikayetler" üzerine aldığını öne sürmüştü. Taliban, alınan karara rağmen kadınları çalıştırmaya devam edecek STK'ların ruhsatlarının iptal edileceğini bildirdi. Kadınların çalıştırılmaması yönündeki yasak kararının sadece Afgan kadınlar için mi yoksa ülkedeki tüm kadınlar için mi geçerli olduğu henüz net bir şekilde ifade edilmiş değil.

STK'lar yardımları durduracak mı?

BM, kadınlara çalışma yasağı getiren düzenleme ile ilgili olarak Taliban'dan bir açıklama talep edileceğini duyurdu. Pazar günü ayrıca BM temsilcileri ile onlarca STK yetkilisi bir araya gelerek, Afganistan'da bundan sonra nasıl hareket edileceği üzerinde görüş alışverişinde bulunacak. STK çevrelerinden edinilen bilgiye göre, görüşmede Afganistan'da yürütülen tüm yardım faaliyetlerinin durdurulması da gündeme gelecek.

Afganistan'da milyonlarca kişi insani yardımlara muhtaç. Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği 2021 yılının Ağustos ayından bu yana ülkedeki ekonomik kriz daha da derinleşti. Geçen yıl, 1996-2001 yılları arasındaki iktidar dönemine oranla daha ılımlı bir yönetim tarzını benimseyeceğini açıklayan Taliban'ın çizgisi son aylarda gittikçe radikalleşiyor.

AFP / ET,HT