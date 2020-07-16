Uluslararası toplumdan çağrı: Çatışmaları durdurun

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmaların alevlenmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında, tüm çatışma hattı boyunca ağır silahlı çatışmaların olduğuna dair gelen haberler beni telaşlandırıyor" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Her iki tarafta sivillerin hayatını kaybettiğine dair bilgiler olduğunu vurgulayan Maas, "İki tarafa da tüm savaş eylemlerini, özellikle de köylere ve kentlere yönelik bombardımanları acilen durdurma çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de Azerbaycan ve Ermenistan'a, çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Michel, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında "Durumun daha fazla kontrolden çıkmaması için askeri hareketler acilen durdurulmalıdır. Koşulsuz bir biçimde müzakerelere dönüşün tek yolu budur" ifadesini kullandı.

AB Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric de her iki ülkenin sorumluluk alması ve dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. Michel gibi çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunan Pejcinovic Buric, "İki ülke de Avrupa Konseyi'ne girerken, sorunu barışçıl yollardan çözme taahhüdünde bulundu ve bu taahhüde kesinlikle uyulmalı" dedi. Azerbaycan ve Ermenistan'dan, insan hayatının korunması için ellerinden gelen tüm çabayı göstermelerini isteyen Genel Sekreter, çatışmanın çığrından çıkmasını engellemek için hiçbir zahmetten kaçınılmaması gerektiğini dile getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da bir açıklamada bulunarak, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalardan ve sivillerin hayatını kaybettiğine dair gelen haberlerden derin endişe duyulduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "Fransa çatışma eylemlerinin derhal durdurulmasını ve diyaloğun yeniden başlamasını talep ediyor" denildi.

Rusya ve Vatikan da çatışmaların sonlandırılmasını talep ediyor

Bölgenin etkin ülkelerinden Rusya da çatışmaların durdurulmasını talep eden ülkelerden biri. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Taraflara ateşi acil bir şekilde durdurma ve durumu istikrara kavuşturma çağrısında bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Dünya üzerinde yaklaşık 1,3 milyar Katolik Hristiyan’ın ruhani lideri Papa Françesko da bugünkü ayininde Kafkasya'da barış çağrısında bulundu. Papa, Vatikan'daki ayin esnasında yaptığı konuşmada, "Kafkasya'da barış için dua ediyor ve çatışan taraflardan, sorunların şiddet ve silahla değil, diyalog ve müzakerelerle çözümü için iyi niyet ve kardeşlik göstermelerini rica ediyorum" dedi.

Azerbaycan: Altı köyü ele geçirdik

Bu arada Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan ve Ermeni nüfusun yoğun olarak yaşadığı altı köyün Azeri ordusu tarafından ele geçirildiği bildirildi. Azerbaycan Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise şu an için bir sıkıyönetime ve genel seferberlik durumuna ihtiyaç duyulmadığı bildirildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, daha önce ülkesinde hem genel seferberlik hem de sıkıyönetim ilan edildiğini duyurmuştu.

dpa,AFP,Reuters / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe