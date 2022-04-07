Ukrayna'nın NATO'dan beklentisi: "Silah, silah, silah"

NATO dışişleri bakanları toplantısına katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba "Benim gündemim çok basit. Sadece üç madde var: Silah, silah, silah" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada ittifaktan beklentisini yineledi.

Kuleba, "Benim gündemim çok basit. Sadece üç madde var: Silah, silah, silah" diye konuştu.

"Tüm müttefiklere tereddütlerini, isteksizliklerini bir kenara bırakıp Ukrayna'ya ihtiyacı olan her şeyi sağlamaları için çağrıda bulunuyorum" ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya "saldırı" silahı göndermekte isteksiz olan müttefikleri eleştiren Kuleba, özellikle "kaynakları ve kapasitesi" dikkate alındığında Almanya'nın "daha fazlasını yapabileceğini" söyledi. Almanya'daki karar verme sürecinin yavaşlığınatepki gösteren Ukraynalı bakan, "Berlin'in vakti olabilir, Kiev'in hiç yok" dedi.

"Savunma ve saldırı arasındaki bu ayrım, benim ülkemdeki durum göz önünde bulundurulduğunda pek bir anlam ifade etmiyor" ifadesini kullanan Ukrayna Dışişleri Bakanı, "Ukrayna'ya savunma silahı vereceklerini ancak saldırı silahı verecek konumda olmadıklarını söyleyen ülkeler ikiyüzlüce davranıyor. Bu düpedüz adaletsizlik, haksız bir yaklaşım" diye ekledi.

Kuleba, "Bence Ukrayna'nın önerdiği anlaşma gayet adil. Siz bize silah verirsiniz, biz hayatlarımızı feda ederiz ve savaş Ukrayna'yla sınırlanır" dedi.

Stoltenberg: Ayrımın fiilen karşılığı yok

Rusya'yla savaşan Ukrayna, ağır silah desteğini artırması için Batı'ya baskı yapıyor.

İttifak üyesi olmadığı için Ukrayna'ya asker göndermeyen NATO, bu ülkeye tanksavar ve uçaksavar füzeleri dâhil ağır silahlar vererek destekte bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemi, tanksavar, ağır ya da hafif silah ve daha birçok destek türüne olan ihtiyacının karşılanacağından" emin olduğunu söyledi.

NATO toplantısı öncesi Kuleba'nın yanında gazetecilere açıklamada bulunan Stoltenberg, "Ukrayna savunma amaçlı savaşıyor. Saldırı ve savunma silahı arasındaki ayrımın gerçek anlamda fiilen bir karşılığı yok" dedi.

DW,AFP,dpa/CÖ,JD