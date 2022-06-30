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Ukrayna'nın Mariupol kentindeki limanda tahıl siloları
Ukrayna'nın Mariupol kentindeki limanda tahıl silolarıFotoğraf: Vladimir Gerdo/ITAR-TASS/IMAGO
PolitikaYunanistan

Ukrayna tahılı için Yunanistan'dan yardım teklifi

2 saat önce

Atina'nın Ukrayna limanlarında mahsur kalan tahılın yurt dışına çıkarılması için gemi desteği vermeye hazır olduğu açıklandı. Ukrayna tahılı konusunda yürütülen uluslararası çalışmalarda Türkiye de önemli rol oynuyor.

https://www.dw.com/tr/ukrayna-tah%C4%B1l%C4%B1-i%C3%A7in-yunanistandan-yard%C4%B1m-teklifi/a-62317880

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan'ın Ukrayna'daki limanlarda mahsur kalan tahılın yurt dışına çıkarılması için gemi desteği vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Stoltenberg, Madrid'deki NATO zirvesinin üçüncü ve son gününde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yunanistan, tahılın Ukrayna'dan çıkarılması için gemi sağlamaya hazır olduğunu duyurdu" dedi.

Türkiye'nin de konuyla ilgili olarak bir anlaşma sağlanmasına yardımcı olmak için çalıştığını hatırlatan Stoltenberg, Litvanya ve Romanya dâhil bazı ülkelerin de Ukrayna'dan trenle daha fazla gıda taşınabilmesi için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis
Kiryakos MitsotakisFotoğraf: Dimitris Papamitsos/Greek Prime Ministers press office

Gazetecilere açıklamada bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis de ülkesinin, "dünyanın en büyük ticari filosuna sahip olduğu için bu girişimde özel bir rolü de olduğunu" söyledi. Mitsotakis, "Yunanistan, başta Odessa olmak üzere Ukrayna'da mahsur kalan tahılın Ukrayna'dan çıkarılması ve ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılması için bir kez daha Birleşmiş Milletler himayesindeki tüm çabalara yardım ve desteğini sunmaktadır" dedi.

Türkiye'nin girişimleri

Ukrayna, savaş öncesi dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı ülkelerinden biriydi. Rus işgali nedeniyle Ukrayna limanlarındaki tahılın yurt dışına ihraç edilememesi, küresel boyutta gıda sıkıntısı yaşanmasına yol açıyor.

Ukrayna tahılının yurt dışına çıkarılması amacıyla bir güvenli koridor açılması içinyürütülen uluslararası çalışmalarda Türkiye de önemli bir rol oynuyor. Türkiye bu kapsamda Rusya ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldiği görüşmenin başında yaptığı açıklamada, "Bu konuda denge politikasıyla süreci çözmenin gayreti içindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım. Bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkân sağlayalım" ifadesini kullanmıştı. Biden da Erdoğan'a Ukrayna tahılının yurt dışına çıkarılması için gösterdiği "inanılmaz" çabadan ötürü teşekkür ederek "Harika bir iş çıkarıyorsunuz" demişti.

 

DW,rtr/CÖ,ET

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