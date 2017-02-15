Ukrayna Büyükelçisi'nden Almanya Cumhurbaşkanı'na Rusya'ya yakınlık suçlaması

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Rusya'ya ileri derecede yakın olmakla suçladı.

Pazar günü yayımlanan Tagesspiegel gazetesine açıklamalarda bulunan Melnik, "Steinmeier için Rusya ile ilişkiler her daim çok temel ve çok kutsal idi ve bugün hâlâ öyle. Her ne olursa olsun, Rusya'nın bir saldırı savaşı yürütmesi de bunu değiştirmiyor" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın kendi halkı, dili, kültürü ve dolayısıyla devleti olmadığı görüşünü savunduğuna değinen Melnik, "Steinmeier, Ukraynalıların aslında bir özne olmadığı görüşünü paylaşıyor gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Rusya ile doğalgaz, petrol ve kömür gibi bazı çıkar temelli ilişkileri olduğunu söyleyen Büyükelçi, bu durumdan geçmişte Başbakanlık Müsteşarlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürüten Steinmeier'in sorumlu olduğunu öne sürdü.

Melnik, "Steinmeier onlarca yıldır Rusya ile örümcek ağı örer gibi bağlantılar kurdu. Bu süreçte bugünkü koalisyon hükümetinde karar verici konumda olan birçok kişi rol oynadı" diye konuştu. Melnik, atıfta bulunduğu isimlerin, Başbakan Olaf Scholz'ün dış politika danışmanı Jens Plötner ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Andreas Michaelis olduğunu söyledi.

Steinmeier’e Moskova’ya destek suçlaması

Ukrayna’nın Almanya'daki temsilcisi Melnik, geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ukrayna ile dayanışma konserini, konsere Rus müzisyenlerin de davet edilmesi nedeniyle sert bir biçimde eleştirmiş ve konseri boykot etmişti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 2017 yılında Moskova'yı ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüştü

Konsere ilişkin bir açıklamada da bulunan Melnik, "Konser benim gözümde Moskova’ya verilmiş açık bir mesajdır. Hatta bu bu mesaj ile Putin'e 'Bakın, ben burada hattı koruyorum' denilmesi amaçlanmıştır" diye konuştu. Steinmeier'in bunun ne kadar hassas bir konu olduğunun farkında olduğunun altını çizen Melnik, "Hassasiyet Steinmeier için yabancı bir kelime. En azından Ukrayna söz konusu olduğunda" ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Lambrecht'e eleştiri

Ukrayna Büyükelçisi Melnik, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'i de Ukrayna’ya yapılması planlanan silah yardımlarıyla ilgili olarak eleştirdi. Alman hükümetinin Ukrayna'ya iletmeyi planladığı silahlarla ilgili haberi "şaşkınlık içerisinde" medyadan öğrendiğini kaydeden Büyükelçi, Alman Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’yı listeyle ilgili olarak bilgilendirmediğini söyledi. Melnik, "İletişim çok daha iyi olabilirdi" diye konuştu.

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığından bu yana Alman hükümet temsilcileri ve siyasetçilere karşı açık sözlü bir tavır benimseyen Melnik, son haftalarda eleştirileri oklarına hedef olmuştu. Yaptığı eleştirilerde sözünü sakınmayan Melnik'e Almanya'da toplum ve siyasetin önemli bir kesimi destek verirken, bir diğer kesim ise Melnik'i yeterince diplomatik bir dil kullanmamakla suçluyor.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada Putin'e bu "savaş çılgınlığını durdurma" çağrısı yapmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,dpa/BÜ,JD