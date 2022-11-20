TSK'nın hava harekâtına Almanya'dan tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) dün gece ve bu sabah Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarına Alman politikacılardan tepki geldi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin küçük ortağı FDP'nin dış politika sözcüsü Ulrich Lechte, Twitter'den yaptığı açıklamada, "Erdoğan devletler hukukunu ihlal ederek Suriye ve Irak'taki Kürt bölgelerine saldırıyor, aynı zamanda İran Kürt kenti Mahabat'a giriyor. Her iki durumda da çok sayıda sivil kurban verildiğini hesaba katmak gerekir. Bu tartışmaya açık olmayan tutumu kınıyorum. Artık nihayet oraya bakmalı ve harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yeşiller Dış Politika Sözcüsü Jürgen Trittin de Twitter'den yaptığı paylaşımla Türk hükümetini kınadı. Trittin, "Diğer ülkelere yönelik devletler hukukunu ihlal eden saldırılarla seçim kampanyası yürütmek... Erdoğan ve Putin gibi otokratlar aynı reçeteyi izliyor" açıklaması yaptı.

Yeşiller partisinin iç politika sözcüsü Lamya Kaddor ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan yıllardır Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge oluşturmak istiyor. Anlaşılan hesaplaşma zamanını ve bombalamayı meşrulaştıran tek şey İstanbul'daki saldırı değildi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri de bu süre zarfında onaylanmıyor. Seçimler yaklaşıyor" açıklaması yaptı.

Muhalefetteki Sol Parti'nin (Die Linke) eş başkanı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Martin Schirdewan da Türk ordusunun operasyonlarını kınayan bir açıklama yayınladı. Twitter hesabından açıklama yapan Schirdewan, "Türkiye bu gece ağır şekilde Rojava'yı bombaladı. Erdoğan, İslam Devleti (IŞİD) ile savaşanlara saldırıyor. İçişleri Bakanı Nancy Feaser yarın Ankara'da terörizm konusunda konuşmak istiyor. Bu ziyaret iptal edilmeli. İki yüzlülüğün de bir sınır var!" ifadelerini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser iki günlük resmi ziyaret için Pazartesi günü Türkiye'ye gidecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelecek olan Faeser'in gündemindeki konular arasında terörizmle mücadele de bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı: 89 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekâtı'nın başarıyla" icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine Pençe-Kılıç Hava Harekâtı başarıyla icra edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Fotoğraf: DHA/Demirören Nachrichten Agentur

Harekât ile "teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir" denildi.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türkiye'nin Suriye'ye yönelik hava saldırılarında 12'si Suriye ordusu mensubu olmak üzere en az 31 kişinin öldüğünü, 38 kişinin ise ağır yaralandığını öne sürdü. Gözlemevi, Türkiye'nin farklı bölgelerde 25 Kürt hedefine saldırı düzenlediğini iddia etti.

Türk hükümeti, geçen hafta sonu Taksim'de düzenlenen altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıdan PKK ve YPG'yi sorumlu tutmuştu. Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı.

DW,dpa,Reuters/BÖ,JD