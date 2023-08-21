Tenerife, Yunanistan ve Kanada'da orman yangınları

Tenerife Adası'nda 16 bin futbol sahası büyüklüğünde alan yandı. Yunanistan ve Kanada da yangınlarla mücadele ediyor.

Orman yangınları, İspanya'ya bağlı Kanarya adalarından Tenerife, Yunanistan ve Kanada'nın çeşitli eyaletlerinde etkisini sürdürüyor. Tenerife'de alevler yaklaşık 120 kilometrekarelik bir alanı sarmış durumda. Adada 16 bin futbol sahası büyüklüğünde alan yandı. Yunanistan ve Kanada'da ise orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Resmi rakamlara göre Pazar günü itibarıyla Tenerife'de yaklaşık 13 bin kişi, yetkililerin kuzey ve kuzeydoğudaki etkilenen bölgeleri tahliye etme çağrısına uyarak evlerini terk etti. Ancak çok sayıda mağdurun başta spor salonları olmak üzere özel olarak kurulan acil durum barınaklarına gitmek yerine yakınlarına ya da akrabalarına sığınması nedeniyle tahliye edilenlerin kesin sayısı bilinmiyor. Tenerife Adası'nın neredeyse yüzde 6'sını oluşturan yangınlarda şimdiye kadar can kaybı meydana gelmedi.

Emniyet güçleri ise yangının kundaklamadan dolayı çıktığının kesinleştiğini açıkladı. Ada'nın özerk yönetim başkanı Fernando Clavijo, bölgede son 40 yılın en kötü yangınlarından birinin meydana geldiğini belirterek 300 kadar yangın söndürme ekibinin görevlendirildiğini ifade etti. Tenerife'de 24 yangın söndürme uçağı ve helikopteri de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Ulaşılması zor arazi, aşırı kuraklık, 34 santigrat dereceye varan sıcaklık ve şiddetli rüzgarın yanı sıra yoğun duman ve olumsuz hava koşulları yangının söndürülmesini zorlaştırıyor. Ada'da yangınlara rağmen turistik bölgelerde ise yaşamın normal seyrettiği bildirildi.

Yunanistan sınırında İpsala Gümrük Kapısı kapatıldı

Orman yangınlarıyla boğuşan ülkelerden biri de Türkiye'nin komşusu Yunanistan. Rodos ve Korfu adalarında geçen ay çıkan büyük çaplı orman yangınları söndürüldü ancak ana karadaki bazı ormanlarda yangınlar sürüyor.

Buna karşın Pazar günü yangın söndürme uçaklarının yoğun olarak kullanılmasıyla bazı orman ve çalılık alanlardaki yangınlar kısmen kontrol altına alınabildi. Böylece ülkenin kuzeydoğusundaki yangınlarda hafif bir gerileme kaydedildi. Bir itfaiye görevlisi, devlet radyosu ERA -1'e yaptığı açıklamada durumun "biraz daha iyi" olduğunu söyledi, ama yetkili tehlikenin henüz sona ermediğini de sözlerini ekledi. Yunanlı yetkililer, alevlerin Loutros köyündeki bazı evlere ve tarım arazilerine zarar verdiğini aktardı.

Tenerife'de yangın yaşamı olumsuz etkiliyor. Fotoğraf: Nacho Doce/REUTERS

Türkiye'nin İpsala sınır kapısından yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan Dedeağaç kentine bağlı sekiz köy de boşaltıldı. Edirne Valiliği dün akşam yangın nedeniyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığını açıklamıştı. Ancak daha sonra İpsala'nın yeniden geçişlere açıldığı duyuruldu.

Kanada'da 35 bin kişiye tahliye

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası (British Columbia) eyaletinde iki yangının birleşmesi neticesinde Cumartesi akşamına kadar yaklaşık 41 bin hektar orman kül oldu. Yangında en fazla, eyaletin güneyindeki Shuswap Gölü çevresindeki bölge etkilendi. Medya kuruluşu CBC, Scotch Creek kasabasından yanmış ev ve otomobil görüntüleri yayınladı.

Eyalet genelinde yaklaşık 35 bin kişinin güvenli bölgelere taşınacağı belirtilirken acil durum çalışanları ve tahliye edilenler için barınakların boş tutulması amacıyla yangının etkili olduğu bölgelere turistik amaçlı seyahatler yasaklandı.

Kanada'da duman söndürme çalışmalarına engel oluyor. Fotoğraf: Paige Taylor White/AFP/Getty Images

Bu arada yangının ilerlediği West Kelowna kentinde binaları korumak için daha fazla itfaiye ekibi ve aracı hazır hale getirildi. Bölgede McDougall Creek adı verilen yangın, yetkililerin tahminlerine göre Pazar günü itibarıyla 11 bin hektarlık bir alanı tamamen etkisi altına aldı. Cuma günü çıkan yangın kısa sürede 10 kat büyüyerek çok sayıda binanın yanmasına yol açtı. Yangın nedeniyle binlerce kişi de tahliye edildi.

Orman yangınları Kanada'da çok sık yaşanmasına karşın mevcut yangınlar ülke tarihinin en kötü felaketlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre yangınlar toprakların kurumasına yol açan iklim krizinin bir sonucu olarak da arttı.

Hawaii'de en az 114 kişinin ölümüyle sonuçlanan orman yangınları söndürüldü.

dpa,DW/TY,HS

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