Telegram'ın milyarder patronu Paris'te gözaltına alındı

Sosyal medya sitesi Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Azerbaycan'dan özel jetiyle geldiği Paris Le Bourget havalimanında gözaltına alındı.

Serveti 15,5 milyar dolar olarak hesaplanan Rusya doğumlu Durov'un Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşlıkları bulunuyor.

Telegram eski Sovyet ülkelerinde yaygın kullanılıyor Fotoğraf: IMAGO

Bugün hakim karşısına çıkması beklenen Durov kurucusu olduğu Telegram'da suç aktivitelerine izin vermek ve veri ihlalleriyle suçlanıyor.

Bu arada Rusya'nın Paris Büyükelçiliği Fransız otoriteleri soruşturmada işbirliği yapmamakla suçladı. Elçilikten yapılan açıklamada, "Gözaltının gerekçesi konusunda derhal bir açıklama ve diplomatik erişimin garanti edilmesini istedik. Fransız tarafı şu ana kadar işbirliğini reddetti" denildi.

Telegram Rusya'da yasaklanmıştı

Yaklaşık bir milyar kullanıcısı bulunan uygulama başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere eski Sovyet ülkelerinde yaygın. Facebook ve WhatsApp'ın ardından en büyük sosyal medya sitelerinden biri olarak gösteriliyor.

Ukrayna askeri, Rus toprağı Kursk'daki ilerleyişine dair Telegram'da paylaşım yapıyordu Fotoğraf: Donbas Operativnyi/Telegram/REUTERS

Telegram'ı 2013'te kardeşi Nikolai ile kuran Durov, sahibi olduğu bir diğer sosyal medya sitesi VKontakte'deki muhalif hesapları kapatmayı reddetmesinin ardından 2014'te Rusya'yı terk ederek BAE'ye taşındı.

Rusya 2018'de de bazı kullanıcıların gizli mesajlarını otoritelerle paylaşmayınca Telegram'a geçici olarak erişim engeli getirmişti.

Telegram 2022'de Ukrayna işgalinin başlamasının ardından çatışmalara dair açıklama ve görsellerin paylaşıldığı temel platform haline geldi. Hem Rusya hükümeti hem Ukraynalı yetkililer tarafından aktif biçimde kullanılan site için "sanal cephe" nitelemesi yapılıyordu.

Gözaltı haberinin ardından sosyal medya sitesi X'in sahibi Elon Musk ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a desteğini açıklayan Robert F. Kennedy Jr.'dan Durov'a destek açıklamaları geldi. İki isim de ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğu iddiasıyla Fransa'yı eleştirdiler.

AFP,Reuters / MUK,HT

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