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Paris

Paris, Fransa'nın başkenti. Şehir sınırları içindeki nüfusu 2 milyon 200 bindir. Çevre yerleşimleri ve banliyölerle birlikte bu rakam 12 milyonu aşar.

DW Türkçe'nin Paris ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

10.06.2020, Berlin: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU)während einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Foto: John Macdougall/AFP-Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

İklim Konferansı Almanya’yı henüz tatmin etmedi 12.11.2021

Almanya Kalkınma Bakanı Müller, Glasgow’da şu ana dek yapılan görüşmelerin yetersiz olduğunu belirtti. Müller’e göre zengin ülkeler yoksul ülkelere çok daha fazla destek vermek zorunda.
Paris, Arc de Triomphe Christo und Jeanne-Claude Kunstwerk. Verhüllung des Triumphbogens.

Giydirilmiş Zafer Takı’na altı milyon ziyaretçi 09.11.2021

Paris'in simgelerinden Zafer Takı kumaşla kaplanınca ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi yapıyı kumaşla kaplı olarak görebilmek için yurt içi ve yurt dışından 6 milyon kişi ziyaret etti.

Çevrecilerden Türkiye'ye kömürden çıkış haritası

Çevrecilerden Türkiye'ye kömürden çıkış haritası 02.11.2021

Çevre örgütlerinin hazırladığı rapora göre Türkiye'nin 2030 yılına kadar kamu bütçesini sarsmadan kömürden çıkması mümkün. Kömürden çıkmadan Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşması zor görünüyor.

Britain's Prime Minister Boris Johnson and United Nations Secretary-General Antonio Guterres greet Germany's Chancellor Angela Merkel during arrivals at the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain, November 1, 2021. Christopher Furlong/Pool via REUTERS 

COP26'da dünya liderlerinden acil eylem çağrısı 02.11.2021

İklim Konferansı'na katılan liderler, iklim koruma konusunda daha önce belirlenen hedeflerden uzaklaşılmaması çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Guterres, "Kendi mezarımızı kazıyoruz" dedi.

Emissionen und globale Erwärmung. Emissions and Global Warming - A panoramic image of a coal-fired power plant.

Türkiye'de şirketler Yeşil Mutabakat'a hazır mı? 29.10.2021

31 Ekim'de başlayacak BM İklim Zirvesi öncesinde, iş dünyasında Yeşil Mutabakat tartışması alevlendi. Şirketlerin karbon salımında AB standartlarını karşılaması için gereken dönüşümü karşılayacak kaynak bulunamıyor.

15.08.2021 Windräder nahe Garzweiler in NRW. (Themenbild, Symbolbild) Garzweiler, 15.08.2021

Türkiye 2050'ye kadar ekonomisini karbonsuzlaştırabilir 27.10.2021

İstanbul Politikalar Merkezi'nin araştırmasına göre Türkiye'nin mevcut ekonomik yapısında büyük değişikliklere sebep olmayacak müdahalelerle 2050 yılına dek karbonsuzlaşması mümkün.

ARCHIV - 24.06.2008, Saudi-Arabien, Riad: Technische Anlagen stehen auf dem Khurais-Ölfeld, das rund 160 Kilometer von Riad entfernt liegt. Mit einer beispiellosen Drosselung der Ölproduktion stemmen sich wichtige Förderländer gegen einen weiteren Preisverfall beim Rohöl. Im Mai und Juni werden die Mitglieder des Ölkartells Opec und ihre Partner insgesamt 9,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) weniger fördern, teilte die Opec am Montag mit. (zu dpa «Historische Öl-Förderkürzung unter Dach und Fach - Ölpreis fällt trotzdem») Foto: Ali Haider/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Suudi Arabistan’dan yeni iklim hedefi 23.10.2021

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan, 2060 yılına kadar karbondioksit emisyonu açısından iklim nötr olmayı hedefliyor.
ANTALYA, TURKEY - AUGUST 01: A view of the forest fire site as ground and air support works to extinguish the forest fire that broke out in Manavgat district continue in Antalya, Turkey on August 01, 2021. Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Reuters: Türkiye iklim hedeflerine ulaşması için 3,1 milyar euro alabilir 14.10.2021

Reuters'in haberine göre Paris İklim Anlaşması hükümlerini hayata geçirmesi için Türkiye'ye 3 milyar 100 milyon euroluk yardım yapılması gündemde.

Türkiye kömürden vazgeçebilecek mi? 14.10.2021

Türkiye’de iklim konusunda mücadele edenlerin yıllardır talebi olan Paris İklim Anlaşması geçen hafta yürürlüğe girdi. Anlaşmanın imzalanmasının üzerinden beş yıl geçtikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oy birliği ile onaylanması büyük bir sevinçle karşılandı. Peki, bundan sonra ne olacak? Türkiye hangi adımları atacak?

VAN, TURKEY - JUNE 25: Cracks can be seen on dried out soil surface of Lake Van basin in Turkey's eastern Van province on June 25, 2021. Ozkan Bilgin / Anadolu Agency

Türkiye’nin iklimle mücadelesi asıl şimdi başlıyor 14.10.2021

Paris İklim Anlaşması, geçen hafta yürürlüğe girdi. Peki şimdi ne olacak? Uzmanlara göre, Türkiye’nin yeni bir yol haritası belirlemesi ve acilen kömürlü termik santrallerden vazgeçmesi gerekiyor.

DW Haber - 07.10.2021 07.10.2021

DW Haber'de bugün: TÜGVA 8 yılda nasıl bu kadar büyüdü?, Reklamlarında memleket sevdasını dile getiren Cengiz Holding vergi cennetinde, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerginlik, Paris İklim Anlaşması: Türkiye'de neler değişecek?

A picture taken on April 20, 2018 in Ankara shows a general view of the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) as debate motion on proposed early presidential and parliamentary elections begin. - Turkish President called snap elections for June 24, bringing the polls forward by a year-and-a-half. The election will hasten the transition to a new presidential system -- which critics fear will mark the start of one man rule -- due to come into force after the polls. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

TBMM Paris İklim Anlaşması'nı kabul etti 06.10.2021

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasına taraf olması için hazırlanan kanun teklifi tüm partilerin oyları ile TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Plenarsaal türkisches Parlament in Ankara Foto: Gülsen Solaker (DW Ankara)

TBMM'de Paris İklim Anlaşmasına ilk onay 05.10.2021

Paris İklim Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif Çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

ANKARA, TURKEY - APRIL 26: Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a statement during a press conference following the cabinet meeting at the Presidential Complex in Ankara, Turkey on April 26, 2021. Aytac Unal / Anadolu Agency

Erdoğan’dan Paris İklim Anlaşması'na onay için tarih 27.09.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nın onay sürecini Glasgow’da yapılacak Dünya İklim Zirvesi’ne kadar tamamlayacağını söyledi.

Paris Anlaşmasının Türkiye'ye maliyeti ne olacak? 22.09.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015'te imzalanıp yürürlüğe sokulmayan Paris İklim Anlaşmasını Meclis'e sunacaklarını açıkladı. Peki bu adımın Türkiye'ye maliyeti ne olacak?

Chinese President Xi Jinping speaks remotely during the 76th Session of the General Assembly at UN Headquarters in New York on September 21, 2021. Mary Altaffer/Pool via REUTERS

Çin yurt dışında yeni termik santral inşa etmeyecek 22.09.2021

Dünyadaki karbon salınımına neden olan başlıca ülkelerden Çin, yurt dışında artık termik santral inşa etmeyeceklerini açıkladı. Ancak Çin'in bu hedefini nasıl hayata geçireceğinin ayrıntıları bilinmiyor.

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