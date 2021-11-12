Paris, Fransa'nın başkenti. Şehir sınırları içindeki nüfusu 2 milyon 200 bindir. Çevre yerleşimleri ve banliyölerle birlikte bu rakam 12 milyonu aşar.

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