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Paris, Fransa'nın başkenti. Şehir sınırları içindeki nüfusu 2 milyon 200 bindir. Çevre yerleşimleri ve banliyölerle birlikte bu rakam 12 milyonu aşar.
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Türkiye’de iklim konusunda mücadele edenlerin yıllardır talebi olan Paris İklim Anlaşması geçen hafta yürürlüğe girdi. Anlaşmanın imzalanmasının üzerinden beş yıl geçtikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oy birliği ile onaylanması büyük bir sevinçle karşılandı. Peki, bundan sonra ne olacak? Türkiye hangi adımları atacak?