 TBMM’deki dört partiden Ermenistan’a ortak kınama | TÜRKİYE | DW | 17.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

TBMM’deki dört partiden Ermenistan’a ortak kınama

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalara yönelik ortak bir bildiri yayınlayan AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti, Erivan’ı sert bir dille kınadı. Partiler, Ermenistan’a "işgal ettiği topraklardan çekilme" çağrısı yaptı.

default

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) temsil edilen partilerden AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin ortak bir bildiri yayınlayarak Ermenistan’ı kınadı.

Perşembe günü yayınlanan ortak bildiride, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi. "Ermenistan hatalı bir yoldadır" ifadesine yer verilen açıklamada, Ermenistan'ın "Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tuttuğunun" altı çizildi.

Ermenistan'ın saldırılarının ülkenin "bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil ettiğinin" vurgulandığı bildiride, söz konusu saldırıların "Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğu" ifade edildi.

Azerbaycan'a destek

Dört partinin ortak açıklamasında, "Ermenistan'ın hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Yukarı Karabağ ihtilafının, Azerbaycan’ın uluslararası tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçı yollarla çözülmesine olan desteğimizi tekrarlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan’a destek mesajı veren ve taziyelerini ileten partiler, Ermenistan’a BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uyma ve "işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilme" çağrısı yaptı.

İki Kafkas ülkesinin arasındaki sınırda bulunan Tovuz bölgesinde çatışmalar Pazar akşamından bu yana sürüyor. Her iki ülke de birbirlerine sivil yerleşim bölgelerini vurma suçlaması yöneltti. Çatışmalar sonucu Cuma sabahı itibarıyla her iki taraftan 16 asker ve 1 sivilin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

DW / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeni çatışmalar

Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yeni çatışmalar meydana geldiği bildirildi. İki ülkenin savunma bakanlıkları karşılıklı suçlamalarda bulundu. (16.07.2020)  

Rusya’dan Bakü ve Erivan’a arabuluculuk teklifi

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarda yedi Azeri asker daha hayatını kaybederken Rusya tarafları itidale çağırarak tansiyonun düşmesi için arabuluculuğa hazır olduğunu bildirdi. (14.07.2020)  

Ermenistan sınırındaki çatışmalarda dört Azeri asker öldü

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarda dört Azeri asker hayatını kaybederken iki Ermeni asker yaralandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin "tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olduğunu" açıkladı. (13.07.2020)  

Benzer içerik

Türkei Parlament Ankara

Bayram sonrası siyaset hızlanacak 26.05.2020

Ankara’da siyaset Ramazan Bayramı sonrasında gündemdeki tartışmalarla hızlı bir tempoya hazırlanırken, AKP "gönül seferberliği" ile halka giderek salgınla mücadeleyi anlatmayı planlıyor.

Türkei Parlament Ankara

Siyasette 23 Nisan oturumu krizi 22.04.2020

Korona günlerine denk gelen 23 Nisan TBMM özel oturumu Ankara'da tartışmalara neden oluyor. Kriz, CHP ile MHP arasında “rejim ve Atatürkçülük” kavgasına dönüştü.

Türkei Ahmet Davutoğlu

Karamollaoğlu ve Davutoğlu'ndan karara destek 10.07.2020

Ayasofya'nın müze statüsünün Danıştay kararı ile iptal edilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden camiye dönüştürülmesi kararına Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden de destek geldi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'na 15 milyon dolar havale ettiklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 359 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    