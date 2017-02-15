Taliban: Türk askerine müsamaha göstermeyeceğiz

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Türk askerini Afganistan'da istemediklerini bir kez daha vurguladı.

Rus Ria Novosti ajansına konuşan Mücahid, NATO'nun ülkeden çekilmesi sonrasında ülkede hiçbir yabancı askere müsamaha göstermeyeceklerini, Türkiye'nin de buna dahil olduğunu söyledi.

Mücahid, Türkiye'nin teklifini halihazırda reddetmiş olduklarını belirterek "ABD'nin çekilmesinin ardından diğer yabancı güçlerin her ne bahaneyle olursa olsun ülkede kalmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

NATO'nun çekilmesi sonrasında Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın işletmesini sürdürmek ve güvenliğini sağlamak isteyen Türkiye ile ABD arasındaki görüşmeler devam ediyor.

AKP "iletişim kazası" demişti

Mücahid 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Afganistan'da kalmaları durumunda Türkiye'yi "işgalci güç" sayacakları uyarısında bulunmuş, AKP sözcüsü Ömer Çelik bu açıklamayı "iletişim kazası" olarak değerlendirdiklerini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da iki gün önce yaptığı açıklamada Taliban ile yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili bir soruya "Taliban'la da bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki Amerika'yla bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok, ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum" yanıtını vermişti.

"Sınırların yüzde 90'ı kontrolümüzde"

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Rus Ria Novosti ajansına verdiği demeçte ayrıca Afganistan sınırlarının yüzde 90'ında kontrolü ele geçirdiklerini bildirdi. "Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran, yani sınırların yüzde 90'ı kontrolümüz altında" diyen Mücahid, ülkede IŞİD'e müsamaha göstermeyeceklerini de vurguladı.

Mücahid, "Sizi temin ederiz ki, IŞİD'in kontrolümüz altındaki bölgelerde faaliyete geçmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Taliban sözcüsü, Afganistan'da Orta Asya ya da Çin'den militanların bulunmadığını da vurguladı.

AFP/BK,EC

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