Taliban Sözcüsü: İçte ve dışta düşman istemiyoruz

Pazar günü başkent Kabil'i ele geçirerek Afganistan genelinde kontrolü sağlayan radikal İslamcı Taliban örgütü ilk basın toplantısını düzenledi.

Örgüt Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "İslam Emirliği" olarak adlandırdığı yönetimin hiçkimseye karşı düşmanlık beslemediğini belirterek "İçte ve dışta düşman istemiyoruz" diye konuştu. Örgütün, eski askerlerden ve Batı destekli hükümetin üyelerinden "intikam almak" gibi bir niyeti olmadığını açıklayan Mücahid, eski askerlerin yanı sıra Batılı ülkeler için çalışan müteahhitler ve tercümanlar için af çıkarıldığına dikkat çekti. Taliban Sözcüsü, "Kimse size zarar vermeyecek, kimse kapılarınızı çalmayacak" diye konuştu.

Şeriat düzeni altında kadın haklarına bağlılık taahhütü

İslam hukuku doğrultusunda kadın haklarına bağlı kalınacağını belirten Taliban Sözcüsü, Afgan kadınlarının Müslüman olduğunu ve şeriat düzeninde yaşamaktan da mutluluk duyacaklarını söyledi. Sözcü, ülkedeki kadınların eğitim ve sağlık hizmetleri alanlarında da katılım hakkı bulunduğunu ifade etti.

Sözcü kadınların medyada çalışma hakkı olup olmayacağına ilişkin soruya ise önce hükümetin kurulması ve yasaların yürürlüğe girmesinin beklenmesi gerektiğini, ardından bu yasa ve yönetmeliklerin uygulamaya geçirilebileceği yanıtını verdi.

"Afganistan uyuşturucudan arındırılacak"

Afganistan'ı uyuşturucudan arındırılmış bir ülke haline getireceklerini söyleyen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Artık hiç kimse uyuşturucu ticareti yapmayacak" diye konuştu. Mücahid, uluslararası toplumun Afganistan'a ülkede başka gelir kaynağı olabilecek bitkiler yetiştirilmesi için destek olmasını istedi.

Taliban ülkeyi şeriat kuralları ile yönetmişti

Ancak uyuşturucu ticareti Taliban'ın en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Taliban sadece 2018 ve 2019 yıllarında yasa dışı uyuşturucu ticaretinden 400 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Amerikan verilerine göre, bu örgütün gelirinin neredeyse yüzde 60'ına tekabül ediyor.

1996-2001 yılları arasında Afganistan'da yönetimde olan Taliban İslamcı bir rejim krumuş ve şeriat kurallarını en katı şekilde uygulamaya başlamıştı. Taliban döneminde, 10 yaşından büyük kız çocuklarının okula gitmesi ve kadınların yanlarında bir erkek olmadan dışarı çıkması, otomobil kullanması yasaklanmış, kadınlara burka giyme zorunluluğu getirilmişti. Bunun yanı sıra idam ve kırbaçlama gibi cezalara başvurulmuş, Şiilere baskı uygulanmış, başka dinlerin mensuplarına ise özel işaretler taşıma zorunluluğu getirilmişti. Ülkede televizyon, müzik ve sinema gibi kültürel faaliyetler de tamamen yasaklanmıştı.

Reuters,AFP,dpa/BÖ,JD

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