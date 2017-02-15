 Rusya: Taliban olumlu sinyaller veriyor | DÜNYA | DW | 17.08.2021

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DÜNYA

Rusya: Taliban olumlu sinyaller veriyor

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi sonrası yapılan açıklamaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, verilen ilk mesajların "olumlu" olduğunu söyledi.

Russland PK Sergei Lawrow und Josep Borrell

Taliban'ın Afganistan’ın başkenti Kabil'i ele geçirmesi ve ülke genelinde kontrolü sağlamasının ardından yaptığı açıklamalar Rusya tarafından "olumlu" karşılandı.

Moskova'da açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Taliban'ın Kabil'de başkalarının görüşlerine saygılı olduklarını açıklamasını ve uygulamada da buna hazır olduklarını göstermelerini olumlu bir işaret olarak değerlendiriyorum" diye konuştu. Taliban'ın Afganistan'da diğer kesimlerin de temsilcilerinin bulunacağı bir hükümet üzerinde müzakere etme sinyali verdiğini belirten Lavrov, "Biz Afganistan'ın tüm siyasi, etnik ve dini gruplarının katılımıyla kapsayıcı bir ulusal diyaloğun başlatılmasını destekliyoruz" dedi. Lavrov, Rusya'nın Taliban'ı tanımak için "bir acelesi olmadığını" da ekledi.

Moskova'dan pazartesi günü yapılan açıklamada, yeni yetkililerin ülkeyi ne kadar sorumlu şekilde yöneteceklerine bağlı olarak Taliban'ı tanıyıp tanımama konusunda karar verileceği belirtilmişti. Kremlin, son yıllarda Taliban temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirmiş, bazı temsilcileri geçen ay Moskova'da kabul etmişti.

Taliban genel af ilan etti

Öte yandan AP'nin haberine göre, Taliban eski hükümet çalışanları için ülke genelinde af ilan etti ve kadınlara hükümete katılma çağrısı yaptı. Taliban'dan yapılan açıklamada, "Şeriat hukukuna göre kadınların hükümet yapısı içinde yer alması gerekir" ifadeleri kullanıldı. Taliban'ın kültür komisyonu üyesi Enamullah Samangani, "Rutin hayatınıza yeniden tam güven içerisinde başlamalısınız" sözleriyle Afgan halkına güvence verdi. Samangani, Afganistan'ın yeni yönetimine ilişkin olarak ise "Hükümetin yapısı tam olarak net değil, ancak deneyimlerimize dayalı olarak tamamen İslami bir liderlik olmalı ve tüm kesimler katılmalı” değerlendirmesinde bulundu.

BM'den Taliban'a çağrı: Sözünüzü tutun

Taliban örgütünün uluslararası birliklerin ülkeden çekilmesi sonrası hızlı şekilde iktidarı yeniden ele geçirmesi tüm dünyada şaşkınlık yaratmış, özellikle Taliban'ın 1996-2001 yılları arasında yönetimde olduğu dönemdeki gibi radikal İslamcı uygulamaları yeniden yürürlüğe koyup koymayacağı merak konusu olmuştu. Kabil'in ele geçirilmesinden sonra açıklama yapan Taliban "kadın ve azınlık haklarına" ayrıca "Şeriata uygun olduğu sürece" düşünce özgürlüğüne saygı gösterileceğini açıklamıştı. Ancak Taliban'ın söz konusu açıklamaları uluslararası kamuoyunda tereddütle karşılanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Taliban'dan "sözünü tutmasını" istedi. BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Rupert Colville, Cenevre'de yaptığı açıklamada "Taliban yüzeysel olarak güven verici birçok açıklama yaptı. Ancak eylemlerin anlamı sözcüklerden daha derin, bir değerlendirme yapmak için henüz erken" dedi. BM Yetkilisi, BM ülkelerini sivilleri korumak için Taliban üzerindeki nüfuzlarını kullanmaya çağırdı.

AP,AFP/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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