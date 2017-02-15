 Taliban içinde iktidar kavgası kızışıyor | DÜNYA | DW | 15.09.2021

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DÜNYA

Taliban içinde iktidar kavgası kızışıyor

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban'ın kendi içinde sert iktidar mücadelelerine sahne olduğu belirtiliyor. Dini lider ile Başbakan Yardımcısından haber alınamıyor.

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Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban içinde iç çekişme ve iktidar savaşları yaşandığına dair haberlere bir yenisi daha eklendi. İngiliz kamu yayıncılık kuruluşu BBC, Taliban'ın kurucularından Başbakan Yardımcısı Abdul Gani Birader ile bir kabine üyesi arasında kavga çıktığını bildirdi.

Taliban'ın çeşitli fraksiyonları arasında gerginlikler yaşandığına dair haberler bir süredir kamuoyuna yansıyordu. Yıllarca Taliban'ın Katar'daki siyasi bürosunu yöneten Birader'in sağlık durumu ve nerede bulunduğu konusunda da belirsizlik sürüyor.

Abdul Gani Birader

Abdul Gani Birader

Katar'daki görüşmeye katılmadı

Taliban'ın ABD ile Doha'da yürüttüğü görüşmelerde heyet başkanlığı yapan ve Taliban'ın dışişleri bakanı konumundaki Birader'in Pazar günü Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani ile yapılan görüşmede yer almaması dikkat çekmiş, Taliban Pazartesi günü yaptığı açıklamada Birader'in öldüğüne yönelik söylentileri yalanlayarak Birader'e ait olduğu iddia edilen ve kendisinin seyahatte olduğu bilgisini veren bir ses kaydı yayınlamıştı. Taliban sözcüsü de Birader'in Afganistan'ın güneyindeki Kandahar şehrinde bulunduğunu söylemişti.

Molla Hibetullah Ahundzade

Molla Hibetullah Ahundzade

Doha ve Hakkani grupları arasında gerginlik

Taliban'ın Doha fraksiyonu ile Hakkani grubu arasında kanlı bir kavga olduğuna dair söylentiler Taliban'ın Ağustos ayı ortasında iktidarı ele geçirmesinin hemen ardından gündeme gelmişti.

53 yaşındaki Birader'in yanı sıra Taliban'ın en üst düzey dini lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin de nerede bulunduğu kesin olarak bilinmiyor. En son 2019 yılında görülen Ahundzade'nin Pakistan'da bir saldırı sırasında yaşamını yitirdiğine yönelik söylentiler mevcut. Taliban, örgütün kurucusu Molla Ömer'in öldüğünü yıllarca yalanladıktan sonra 2015 yılında teyit etmişti.

epd/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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