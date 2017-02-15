 Kandahar’da Taliban protestosu | DÜNYA | DW | 14.09.2021

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DÜNYA

Kandahar’da Taliban protestosu

Afganistan’da yönetimi ele geçiren ve geçici hükümet kuran Taliban, Kandahar kentinde protesto edildi. Çok sayıda gösterici valilik binası önünde toplandı.

(Arşiv)

(Arşiv)

Afganistan'ın Kandahar kentinde düzenlenen gösteride binlerce kişi radikal İslamcı Taliban yönetimini protesto etti.

Reuters haber ajansının eski bir hükümet çalışanının verdiği bilgilere dayandırdığı habere göre, Kandahar'da valinin görev yaptığı hükümet binasının önündeki meydanda toplanan kalabalık gösteri yaptı.

Protesto gösterisine gerekçe olarak, Taliban yönetiminin ordu mensuplarının ailelerinin oturduğu çok sayıda konutu tahliye etme kararı gösterildi.

Taliban, yaklaşık 3 bin aileden söz konusu konutları üç gün içinde boşaltmasını talep etmişti.

Taliban yönetiminden ise henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan bir Taliban sözcüsü, üst düzey Taliban yöneticileri arasında "şiddetli iktidar mücadelesi” yaşandığına ilişkin haberlerin gerçekleri yansıtmadığını savundu.

Sözcü, yayınladığı bir Twitter mesajında, geçici Taliban hükümetinin başkan yardımcısı olan Molla Abdulgani Birader'in bir çatışmada öldürüldüğü şeklindeki iddiaları da yalanladı.

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Birader bir süredir ortaya çıkmıyor. Aynı şekilde üst düzey Taliban yönecitilerinden Molla Hibetullah Ahunzade de kamuoyunda uzun süredir görünmüyor.

Reuters/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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