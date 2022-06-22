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Ukrayna'daki Mariupol limanı
Ukrayna'daki Mariupol limanıFotoğraf: AP Photo/picture alliance
PolitikaUkrayna

Tahıl krizinin çözümü için olumlu gelişme

50 dakika önce

Ukrayna limanlarındaki tahıl yüklü gemilerin güvenli şekilde tahliyesi için Türk ve Rus heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler olumlu geçti. Toplantı sonrası bir Türk kuru yük gemisi Mariupol'dan ayrıldı.

https://www.dw.com/tr/tah%C4%B1l-krizinin-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%C3%BC-i%C3%A7in-olumlu-geli%C5%9Fme/a-62221361

Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaşanan küresel gıda krizinin çözümü açısından olumlu bir gelişme yaşandı.

Rusya, Ukrayna limanlarındaki gemilerin tahliyesi konusunda Türkiye'yle gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili açıklamada bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, dün Moskova'da bir araya gelen Türk ve Rus heyetlerinin bu konudaki görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldığını duyurdu. Açıklamada "Taraflar, Türk ticari gemilerinin güvenli çıkışını, Ukrayna limanlarındaki tahılın ihraç edilmesini ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik yaklaşımları ele aldı" denildi.

Türk hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre de yaşanan gıda krizinin çözümü için gerçekleştirilen bu görüşmeler "yapıcı ve oldukça olumlu havada" geçti. Türk ve Rus generaller başkanlığındaki askeri heyetlerin bir araya geldiği toplantıda, "sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin görüşmesi anlayışının oluştuğu" öğrenildi. Bu kapsamda Ukrayna ve BM tarafıyla yapılacak görüşmelerin ardından gelecek haftalarda Türkiye'de dörtlü olarak bir araya gelinmesinin beklendiği belirtildi.

Türk basınına dün yansıyan haberlerde de Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının 10 gün içinde İstanbul'da dörtlü bir zirve yapılacağını belirttiği bildirilmişti.

Toplantı ilk sonucunu verdi

Moskova'daki toplantıdan birkaç saat sonra günlerdir Ukrayna'da bekleyen Türk kuru yük gemisi, Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Mariupol limanından ayrıldı.

"Azov Concord" isimli gemi, savaşın başından beri Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı gemi oldu.

Ukrayna, dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı ülkelerinden biri. Ancak milyonlarca ton buğday ve diğer tahıl ürünlerini taşıyan çok sayıda gemi, savaş nedeniyle Ukrayna'daki limanlarda mahsur kalmış durumda.

Yaşanan kriz, gıda fiyatlarının artmasına ve küresel olarak enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Yaşanan gıda krizinde sorumluluğu olmadığını savunan Rusya, bu duruma Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların neden olduğunu iddia ediyor.

DW,rtr,AFP/CÖ,JD

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